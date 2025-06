Articolo 33 – Longevity, due giorni di sport e prevenzione

Da sinistra Sandro Cini e Alessio Giovarruscio di Confcommercio Livorno, Carmine di Muro, Damiano Bani e Sara Salvini

Il 20 e 21 settembre alla Terrazza Mascagni la terza edizione della manifestazione promossa da Confsport Confcommercio Livorno. Programma ricco gratuito, inclusivo e aperto a tutti

Torna a Livorno “Articolo 33 – Longevity”, l’evento che unisce sport, prevenzione e corretti stili di vita con un’attenzione speciale, quest’anno, all’invecchiamento attivo e alla salute a tutte le età. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà sabato 20 e domenica 21 settembre confermandosi come un appuntamento di riferimento nel panorama toscano per la promozione del benessere psico-fisico attraverso il movimento, l’educazione sanitaria e la partecipazione collettiva. L’evento è a cura di Confcommercio e Confsport Livorno con il contributo di Regione Toscana, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Comune di Livorno. Patrocini: Coni, Comitato Paralimpico, Sport e Salute, Azienda USL Toscana Nord Ovest. Damiano Bani, presidente provinciale Confsport, ha presentato il tema: “Longevity, un percorso culturale e pratico per una vita lunga e in salute grazie a integrazione tra attività fisica, prevenzione sanitaria e corretta alimentazione. Ci sarà posto per tutti. Insieme possiamo fare la differenza”. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti, oltre al presidente di Confsport Confcommercio Provincia di Livorno Bani, l’assessore al Commercio e al Turismo Rocco Garufo, la referente provinciale di Sport e Salute Sara Salvini, e il direttore dell’Unità Operativa Complessa USL Nord Ovest di Medicina dello Sport, nonché coordinatore della “Rete del Movimento” Carmine di Muro. Ha concluso l’incontro Alessio Giovarruscio, in rappresentanza del direttore generale Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli.

L’assessore Garufo ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e della grande partecipazione in un luogo simbolo di Livorno, lodando i diversi aspetti che questa manifestazione riesce a promuovere: “Lo sport è troppo spesso inteso esclusivamente come competizione indirizzata all’eccellenza, mentre Articolo 33 unisce movimento, salute, divertimento e socializzazione”. Sara Salvini, oltre a portare i saluti del presidente di Sport e Salute Alessandro Viti, ha confermato come la mission della sua associazione si sposi perfettamente con gli obiettivi di Articolo 33, in particolare con il tema di quest’anno, ovvero donare più vita agli anni. “Sport e Salute promuove infatti lo sport tra le categorie più svantaggiate, combatte l’abbandono sportivo e il disagio fisico e psicologico”.

Il dott. Di Muro ha ricordato che la sostenibilità del sistema sanitario passa dalla prevenzione, e dalla sinergia tra professionisti dello sport e professionisti della salute. Con la Rete del movimento facciamo educazione alla salute e al movimento: ad accesso libero, la Rete parte dalla socializzazione per arrivare alla motivazione.

Giovarruscio ha ringraziato, a nome di Confcommercio, Damiano Bani e tutta Confsport per l’entusiasmo e la determinazione con cui promuove le attività — non solo sportive — a Livorno, riuscendo a interpretare con sensibilità i cambiamenti in atto nella società e impegnandosi attivamente per ridurre il disagio sociale attraverso il movimento e il divertimento.

Rete multidisciplinare attivata per la prima volta:

Medici di medicina generale e sportiva

Geriatri, fisiatri, fisioterapisti

Psicologi dello sport, psicoterapeuti

Nutrizionisti, personal trainer

Osteopati, chiropratici, massofisioterapisti

Obiettivo: creare una sinergia stabile tra professionisti della salute e dello sport, oggi ancora assente a livello locale.

Attività previste:

Conferenze, workshop, talk divulgativi

Screening medici, consulenze personalizzate

Dimostrazioni e attività pratiche

Laboratori per famiglie, open day sportivi

Incontri tra professionisti e stakeholder

Evento gratuito e aperto a tutti.

Benefici attesi per la comunità:

Educazione alla prevenzione

Lotta alla sedentarietà

Promozione dell’attività fisica per tutte le età

Inclusione intergenerazionale

Valorizzazione delle realtà sanitarie/sportive locali

Alleggerimento del Servizio Sanitario Nazionale

Modello replicabile

La manifestazione si propone come un modello innovativo di collaborazione tra pubblico e privato, centrato sul cittadino.

Un programma ricco gratuito, inclusivo e aperto a tutti:

– Conferenze, workshop e talk divulgativi

– Screening medici e consulenze personalizzate

– Dimostrazioni e attività pratiche

– Laboratori per famiglie, open day sportivi

– Incontri tra professionisti e stakeholder

Condividi:

Riproduzione riservata ©