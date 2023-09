Articolo 33, presentata la 1ª edizione della Festa dello Sport di Confsport Confcommercio

La manifestazione, organizzata e promossa da Confsport, organo di Confcommercio, consentirà agli appassionati, ma anche ai professionisti del settore, di incontrare personalità di rilievo, prendere parte a momenti formativi dedicati al benessere derivante dall’attività fisica e conoscere un’ampia gamma di sport

Una tre giorni, dal 15 al 17 settembre, in Terrazza Mascagni all'insegna di sport, divertimento e salute. Guest star l'oro olimpico della scherma Aldo Montano. Il programma completo

di Giulia Bellaveglia

Un mondo di sport, divertimento e salute. È questo ciò che gli spazi della Terrazza Mascagni ospiteranno dal 15 al 17 settembre in occasione di “Articolo 33 – Festa della Sport” (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo). La manifestazione, organizzata e promossa da Confsport, organo di Confcommercio, in collaborazione con Strabilianti e con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Livorno, Sport e Salute, Coni Livorno, Croce Rossa Livorno e Fondazione Lem, consentirà agli appassionati, ma anche ai professionisti del settore, di incontrare personalità di rilievo, prendere parte a momenti formativi dedicati ali benefici derivanti dall’attività fisica e conoscere un’ampia gamma di sport. “Un’idea – spiega la presidente di Confcommercio Livorno Francesca Marcucci – nata per dare spazio a questo mondo. Vogliamo trasmettere l’idea che chi fa sport, contribuisce al proprio benessere personale, risultando anche un peso inferiore per il sistema sanitario nazionale”.

“Uguaglianza, integrazione e solidarietà – afferma il presidente di Confsport Damiano Bani – sono i tre concetti che ci hanno spinto a portare avanti questa iniziativa. Voler dialogare e promuovere i valori dello sport, come prevenzione e salute, è il nostro obiettivo principale”. Tra gli ospiti speciali gli schermidori Aldo Montano e Stefano Pantano, il karateka Stefano Maniscalco, l’atleta della nazionale paralimpica di tennis-tavolo Patrizia Saccà e il mental coach della Federazione Italiana Scherma Angelo Carnemolla.

“Livorno è da sempre la capitale dello sport – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – e lo diventa ancora di più quando, come in questo caso, ci sono istituzioni che scelgono di investirci sopra. Un’iniziativa che ha tutti gli ingredienti per far comprendere la bellezza dello sport”.

“Un’idea – commenta il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone – che arriva proprio in un momento cruciale dell’attività fisica per la città. Alle competizioni agonistiche è però indispensabile affiancare strumenti di educazione come in questo caso”. Tra i presenti anche il direttore di Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli, la rappresentante di Sport e Salute Maria Cristina Daddi, il responsabile aziendale di Medicina dello Sport Carmine Di Muro, la presidente del comitato Strabilianti Michela Castellani e numerosi referenti delle associazioni sportive e degli enti di promozione.

