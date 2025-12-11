Artigiane e Creative in Villa. Workshop di ceramica, soft doodles e libri fatti a mano

Ti aspettiamo sabato 13 dicembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 per una giornata in Villa con Artigiane e Creative che esporranno i frutti del loro ingegno, manualità e fantasia. L’ingresso è libero e gratuito!

L’ingresso è libero e gratuito! Ci scalderemo con caffè, tè e tisane, ci scambieremo auguri e chiacchiere e soprattutto ci immergeremo nella magia della creazione con tanti laboratori per grandi e piccini (con iscrizione).

CERAMICA!

Il ricco programma dei Workshop per adulti parte con la ceramista Deborah Ciolli che, rientrata da un lungo viaggio di lavoro in Corea e in Cina, ci guiderà nel plasmare la creta raccontandoci storie ceramiche affascinanti e di grande ispirazione. Cosa realizzeremo? Deborah ci riserva sempre sorprese inaspettate frutto di un repertorio di tecniche e di idee creative inesauribile!

Sono previsti due Workshop, uno al mattino dalle 10 alle 13 e uno al pomeriggio dalle 15 alle 18, con minimo 6 – massimo 10 partecipanti. Il costo individuale compresi tutti i materiali è di € 38 a Workshop (€ 70 per chi vuol farli entrambi).

SOFT DOODLES!

La pupazzara Rosita Romani aspetta grandi e piccini (minimo 7 anni) per realizzare insieme incredibili soft doodles. Decorazioni, pupazzi, accessori: è pazzesco quello che la fantasia può ispirare e le mani possono abilmente creare con stoffa, forbici, colla e macchina da cucire!

Con Rosita ci saranno due Workshop, uno al mattino dalle 10 alle 13 e uno al pomeriggio dalle 15 alle 18, con minimo 6 – massimo 8 partecipanti. Il costo individuale compresi tutti i materiali è di € 18 a Workshop.

LIBRO ILLUSTRATO! LIBRO LEGATO! / LA MIA ISOLA! LIBRO MAPPA!

Alle bambini e ai bambini dai 7 ai 10 anni sono dedicati due specialissimi laboratori con Emanuela Monti, calligrafa ed esperta di libri antichi e libri d’artista. Si tratta di due preziosi momenti di gioco e di scoperta della meraviglia dentro e fuori di sé. Nel primo workshop si realizzerà un libro dalla forma inusuale dove ogni pagina decorata sarà ispirata a un haiku, brevissime poesie giapponesi evocate dalla meraviglia del piccolo mondo quotidiano. Nel secondo laboratorio i piccoli si lanceranno nella creazione di un libro mappa nel quale rappresentare con illustrazioni il proprio piccolo mondo e le connessioni con quegli degli altri.

Con Emanuela i due Workshop saranno al pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18, con minimo 6 – massimo 8 partecipanti. Il costo individuale compresi tutti i materiali è di € 18 a Workshop.

Informazioni: Fondazione d’arte Trossi-Uberti, www.fondazionetrossiuberti.org

