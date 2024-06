Artigiani del lusso in mostra a Palazzo Pancaldi

Mughetta Saltarelli detta Mughy e Francesca Cini e la locandina dell'evento

A presentarsi alla città, l'8 e 9 giugno, saranno 15 brand del lusso Made in Italy che esporranno abbigliamento, borse, accessori, gioielli e calzature. L’iniziativa, gratuita e aperta al pubblico, vedrà la presenza di numerosi ospiti che si cimenteranno in talk su argomenti d’attualità. L'8 giugno cena di beneficenza per Feminin Pluriel

Mughy for Friends, un evento che celebra il Made in Italy, l’artigianato di lusso e lo slow fashion, in programma a Palazzo Pancaldi l’8 e il 9 giugno. L’iniziativa è organizzata dal team dei Mughy for You con Eventi Italia e vede la partecipazione di Terziario Donna Confcommercio Livorno. Quindici brand artigianali esporranno abbigliamento, borse, accessori, gioielli e calzature uniche, realizzati con cura e materiali pregiati. La sera dell’8 giugno è prevista una cena di beneficenza in favore di Feminin Pluriel, associazione che sostiene le donne vittime di violenza e tutela i bambini in difficoltà. Per le prenotazioni https://www.eventbrite.it/e/mughy-for-friends-cena-in-terrazza-tickets-917256798777.

L’evento promuove non solo la qualità e l’unicità dei prodotti artigianali, ma anche le storie imprenditoriali femminili, fonte di ispirazione per altri imprenditori. La collaborazione con Terziario Donna mira a creare un network solido tra imprenditrici, valorizzando il Made in Italy e promuovendo Livorno come hub di innovazione e cultura imprenditoriale. Valeria Masoni, Presidente di Confcommercio Terziario Donna, dichiara: “È con grande piacere che Terziario Donna Confcommercio Livorno affianca questo straordinario evento, che celebra l’artigianalità, la cura dei materiali e la sostenibilità. In un mondo dove il consumo rapido spesso prevale sulla qualità, è fondamentale sostenere gli imprenditori che valorizzano. La qualità del Made in Italy è parte del nostro patrimonio culturale, un tesoro da preservare e valorizzare. Promuovere la sostenibilità è una responsabilità che ci assumiamo non solo come imprenditrici, ma anche come cittadine preoccupate per il futuro del nostro pianeta. Siamo orgogliose di poter promuovere Livorno come una location perfetta per eventi di lusso, valorizzando le sue bellezze naturali e il suo patrimonio culturale”. L’idea dell’iniziativa viene dalle imprenditrici di Mughy for You, coppia creativa madre-figlia che realizza borse fatte a mano personalizzate: Mughetta Saltarelli detta Mughy e Francesca Cini. Francesca Cini dichiara: “Abbiamo coinvolto una serie di brand d’eccellenza, con cui collaboriamo da tempo, ognuno con una storia imprenditoriale unica e affascinante. Il nostro obiettivo è duplice e ambizioso: da un lato, desideriamo portare all’attenzione dei cittadini livornesi una produzione di altissima qualità, etica, sostenibile e innovativa, per mostrare un altro lato della moda e delle produzioni di lusso, quello che abbraccia il recupero del senso della lentezza, dell’unicità, della creatività, elementi fondamentali per una moda più etica, consapevole e rispettosa dell’ambiente. Dall’altro lato, miriamo a far conoscere la nostra meravigliosa città a un pubblico più ampio, coinvolgendo le nostre community a partecipare all’evento anche per visitare Livorno, che troppo raramente è associata alla bellezza che la circonda. Ci tengo a ringraziare tutti i brand per aver aderito a questa iniziativa così speciale per noi, Martina Capodicasa, Eventi Italia, Palazzo Pancaldi, Terziario Donna Confcommercio, tutti i partner e gli sponsor che ci hanno supportato per questo weekend unico nella nostra città e ci hanno consentito di realizzarlo esattamente come ce lo immaginavamo”. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Gli ospiti:

Enrica Mannari – Artista e creativa, autrice di libri

Azzurra Rinaldi – Economista femminista, scrittrice, docente di Economia e opinionista

Marzia Benvenuti – Psicoterapeuta e divulgatrice scientifica online

Diana Palomba – Avvocato, Presidente dell’associazione Feminin Pluriel

Condividi:

Riproduzione riservata ©