Artivism arte per il Cambiamento, mostra d’arte europea alla ricerca di artisti e creativi

Sei un giovane artista, tra i 18 e i 35 anni, appassionato di sostenibilità e innovazione culturale? Cooperativa Itinera ti invita ad inviare la tua opera entro il 1 marzo tramite il modulo che trovi all'interno dell'articolo. Il tuo lavoro farà parte di una mostra online accessibile in tutta Europa

Sei un giovane artista appassionato di sostenibilità e innovazione culturale? Cooperativa Itinera di Livorno, partner italiano del progetto europeo FACE, ti invita a far parte della nostra mostra d’arte online, una piattaforma unica sul portale del progetto Erasmus+ FACE che mette in contatto giovani creativi di tutta Europa per ispirare il cambiamento e promuovere la sostenibilità attraverso l’imprenditoria culturale. La mostra ruoterà intorno a interpretazioni creative di sostenibilità, resilienza e innovazione. Siamo alla ricerca di opere d’arte che riflettano sulle sfide ambientali, propongano soluzioni ed esplorino l’intersezione tra arte, natura e cultura.

Chi può candidarsi?

● Giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni di tutte le discipline creative: pittura, scultura, fotografia, arte digitale, video arte, installazioni, performance art e altro ancora all’interno delle industrie creative e culturali.

● Creativi appassionati di sostenibilità, impatto sociale e imprenditoria culturale.

● I candidati devono risiedere in Europa o avere un forte legame con i temi culturali europei.

Tema:”Artivism: Arte per il cambiamento”

● Accogliamo le candidature che affrontano temi quali:

● Protezione dell’ambiente e cambiamenti climatici.

● Economia circolare e innovazione.

● Resilienza sociale e culturale.

● Imprenditoria culturale green.

Cosa offriamo:

● Visibilità europea: il tuo lavoro farà parte di una mostra online accessibile in tutta Europa.

● Opportunità di networking: Entra in contatto con altri giovani artisti, imprenditori culturali e sostenitori della sostenibilità.

● Promozione: Presente sui canali di comunicazione del nostro progetto e nelle campagne mediatiche.

Come candidarsi:

Presenta la tua candidatura entro il 1.03.2025 includendo:

● Una breve biografia (fino a 200 parole).

● Una descrizione della tua opera d’arte e di come si collega al tema (fino a 300 parole).

● Immagini o video di alta qualità della tua opera d’arte (massimo 3 files per candidato).

● I tuoi dati di contatto e i tuoi handle sui social media.

Inviaci la tua richiesta utilizzando il modulo di iscrizione presente sul sito www.itinera.info.

Date importanti:

Termine di presentazione delle domande: 1.03.2025

Artisti selezionati annunciati: 07.03.2025

Inaugurazione della mostra: 02.04.2025

