Ascanio Celestini in “Pasolini. Una vita, anzi due”

Pasolini nudo contro il suo tempo. E contro il nostro. Ascanio Celestini sfida Pasolini in un corpo a corpo con la memoria. Ne esce un libro Pasolini. Una vita, anzi due (Laterza, 2026), necessario, scomodo, senza filtri, senza scuse

Pasolini nudo contro il suo tempo. E contro il nostro. Ascanio Celestini sfida Pasolini in un corpo a corpo con la memoria. Ne esce un libro Pasolini. Una vita, anzi due (Laterza, 2026), necessario, scomodo, senza filtri, senza scuse. Libro che sarà presentato lunedì 19 ottobre, ore 17.30, nell’Aula Magna dell’Istituto, sede di Via Chiarini, per gli incontri della Biblioteca Vespucci-Colombo, progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura. A dialogare con l’autore saranno Alessandro Brucioni e Enrico Pompeo.

Il Libro – Vincenzo Cerami l’aveva capito: prendete tutta l’opera di Pasolini, dalla prima poesia infantile fino all’ultimo fotogramma di Salò, e avrete il ritratto, il disegno della storia italiana dalla fine del fascismo alla metà degli anni Settanta. Ascanio Celestini, a cinquant’anni dalla morte di uno degli intellettuali più complessi e profetici del Novecento, affronta la figura di Pier Paolo Pasolini non attraverso una mera ricostruzione biografica, ma mediante un racconto corale, antropologico e profondamente politico. Celestini ripercorre la traiettoria di Pasolini restituendone la voce, i dubbi, l’amore per le periferie e la lucida critica alla società dei consumi. Con il suo inconfondibile stile narrativo — fatto di ritmo, memoria popolare e forte impegno civile — l’autore intreccia le vicende private e pubbliche di Pasolini con le trasformazioni sociali e culturali dell’Italia del secondo Novecento.

Ascanio Celestini vuole ritrovare lo sguardo del poeta. Solo così Pasolini resta una presenza viva, un interlocutore necessario per chiunque voglia comprendere le contraddizioni del presente.

Ascanio Celestini – È uno dei rappresentanti più autorevoli del teatro di narrazione italiano. Autore, regista e attore teatrale e cinematografico, ha dedicato molti dei suoi lavori alla memoria storica, alle periferie e alle dinamiche sociali del Paese. Per Laterza ha già pubblicato diverse opere legate ai suoi spettacoli di maggior successo. I suoi testi sono legati a un lavoro di ricerca sul campo e indagano nella memoria di eventi e questioni relative alla storia recente e all’immaginario collettivo. Tra i suoi ultimi spettacoli teatrali, Laika (2015), Pueblo (2017) e Rumba (2023), che fanno parte della trilogia all’origine di Poveri cristi. Il suo disco Parole sante ha vinto nel 2007 il Premio Ciampi come Miglior debutto discografico dell’anno.

Alessandro Brucioni, autore, regista e fondatore della compagnia Mo-Wan Teatro; da anni è una delle voci più riconoscibili del teatro di narrazione toscano.

Enrico Pompeo, insegnante, scrittore, regista e attore teatrale. Organizza eventi culturali, presentazioni di libri e cura una rubrica di consigli letterari sul suo canale YouTube.

Per informazioni: [email protected]

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