Ascolta che storia, a marzo letture in biblioteca per bambini e genitori

Primo appuntamento sabato 4 marzo alle 11 alla biblioteca dei Ragazzi a Villa Fabbricotti con la lettura di “Una Foresta”. Per partecipare basta essere... puntuali. Non è necessaria la prenotazione. L’attività è gratuita

A partire da marzo si svolgerà un ciclo di appuntamenti dedicati alla lettura ad alta voce in biblioteca rivolti alle bambine e ai bambini ed ai loro genitori. Il programma prevede: il sabato mattina alle ore 11.00 letture in biblioteca dei Ragazzi a villa Fabbricotti; il lunedì pomeriggio ore 16.30 letture in biblioteca N.Stenone in via Stenone a Shangai.

Durante gli incontri gli operatori bibliotecari della cooperativa Itinera che coordinano il servizio accoglieranno bambini e bambine con letture divertenti, originali tratte da nuove pubblicazioni in modo da promuovere l’immagine ed il ruolo della biblioteca come spazio della collettività, in cui incontrarsi, socializzare, in cui attraverso l’ascolto delle storie è possibile abbandonarsi alla fantasia e creatività. I libri scelti per questo mese, selezionati accuratamente dallo staff degli operatori che svolgono servizi bibliotecari e didattici per le scuole, sono stati pensati per un pubblico ampio di bambini ampio dai piccolissimi del nido alle scuole primarie.

Di seguito i primi due appuntamenti:

sabato 4 marzo ore 11.00 alla biblioteca dei Ragazzi a Villa Fabbricotti lettura di “Una Foresta” di Marc Martin ed. Salani, mentre lunedì 6 marzo ore 16.30 in biblioteca N.Stenone a Shangay sarà protagonista la storia “Dove crescono gli alberi” Yoon Kang-mi, Topipittori e altre storie.

Per partecipare basta essere… puntuali.

Non è necessaria la prenotazione. L’attività è gratuita.

Si ricorda che l’iniziativa è promossa da Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera

Per informazioni:

Biblioteca dei Ragazzi, Villa Fabbricotti, tel. 0586 824524, [email protected]

Biblioteca N. Stenone, Via N. Stenone 14, tel. 0586 440524, [email protected]

