Aspettando la Barontini, in falsabraga “Down per un giorno”

Il 24 giugno, alle 21, nell’area della falsabraga della Fortezza Nuova di Livorno, è in programma l’ultimo appuntamento del ciclo Aspettando la Barontini. Sul palco i Mayor Von Frinzius con Down per un giorno, ovvero una lezione aperta di teatro, con gli attori della compagnia che interagiranno con il pubblico in giochi e improvvisazioni, guidate dal regista Lamberto Giannini.

Molte le gag e le scene tratte dai loro spettacoli, in particolare l’ultimo, Sonnambuli, che ha fatto sold out al teatro Goldoni il 19 maggio scorso ed è finalista al concorso nazionale di Trani.

Non mancheranno momenti poetici, costruiti con testi e corpi che ormai si adattano ad ogni spazio scenico. I partecipanti presenti potranno capire le dinamiche che ci sono all’interno di una prova-spettacolo, e tra battute e interazioni vivranno sul campo un’esperienza unica con gli attori, alcuni di questi ormai veri e propri beniamini del pubblico. La Barontini, la Fortezza, Livorno e compagnia Mayor Von Frinzius… una sintesi potente da non perdere!

Inoltre, in occasione della Coppa Barontini, il collettivo Foomo ha realizzato “Caporiooni” un’esposizione di opere, allestita nella Sala del Forno della Fortezza Nuova, che rielaborano gli stendardi delle cantiere remiere.

Il Caporione è il capo del rione e gli artisti Aimone Bonucci, Umberto Staila, Buda e Paolo Bargelli, fondatori del collettivo FOOMO, reinterpretano le bandiere degli 8 rioni, che ogni anno si sfidano a colpi di remi, urla e sudore. “Abbiamo deciso di omaggiare con il nostro lavoro una delle gare remiere storiche, la Coppa Barontini, perchè scorre nei fossi, nel sangue e nella storia di questa città”.

L’esposizione rimarrà visibile fino al 27 giugno, con apertura a partire dalle ore 18.

