Aspettando la Barontini, un incontro sui giovani a Livorno

Parole in libertà con Virzì, Bruni e Lenzi mercoledì 22 giugno, alle 21, nella Fortezza Nuova, area spettacolo Bastione Sud (lato Via degli Avvalorati)

I giovani sono al centro della 53.a edizione della Coppa Barontini, a loro, infatti, sono dedicate le iniziative che fanno da corollario alla gara. In questo ambito mercoledì 22 giugno, alle 21, nella Fortezza Nuova, area spettacolo Bastione Sud (lato Via degli Avvalorati), parleremo dell’universo giovanile livornese con chi questo mondo ha saputo descriverlo con originalità e affetto attraverso la propria attività artistica. Lo faremo a partire da quel sottile filo rosso che da Pasolini arriva ad oggi e con le parole in libertà di Paolo Virzì, regista; Francesco Bruni, regista e sceneggiatore; Simone Lenzi, assessore alla cultura del Comune di Livorno e musicista; Monica Bellandi, presidente dell’Associazione Coppa Barontini. Conduce Emanuele Barresi, attore e regista. Aprirà l’incontro una video intervista a ragazzi e ragazze, realizzata per l’occasione in diversi luoghi di Livorno.

