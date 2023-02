Aspettando Montmartre-Garibaldi solo andata, mostra da Extra Factory. Gli artisti che espongono

Una collettiva di 20 artisti che lancia la corsa verso la grande attesa dell’edizione 2023 che vedrà la luce a fine primavera. In occasione dell’inaugurazione di venerdì 10 febbraio alle ore 17.30 saranno infatti annunciate le date e il programma della seconda edizione

Una nuova esposizione presso gli spazi dell’Associazione Culturale Extra Factory in via della Pina d’Oro, 2 a Livorno: «Aspettando Montmartre-Garibaldi solo andata 2023» è la mostra degli artisti che hanno partecipato alla prima edizione dell’estemporanea di settembre 2022 nella piazza più pittoresca e multietnica della città: Piazza Garibaldi. Una collettiva di 20 artisti che lancia la corsa verso la grande attesa dell’edizione 2023 che vedrà la luce a fine primavera. In occasione dell’inaugurazione di venerdì 10 febbraio alle ore 17.30 saranno infatti annunciate le date e il programma della seconda edizione: una nuova collaborazione dell’Associazione Culturale Extra Factory con il Comitato Pontino San Marco ETS che invita i cittadini e gli artisti a riappropriarsi di una parte storica della città attraverso la capacità di socializzazione dell’ arte e della cultura con un auspicio romantico: vedere artisti e non, passare da qui e fermarsi definitivamente per dar vita ad un’osmosi culturale. «Montmartre-Garibaldi solo andata» vuole essere una manifestazione generatrice di un luogo vivo permanentemente, di un circolo virtuoso che allontani la delinquenza e punto di riferimento tra gli altri, del turismo in città come avviene per El Rastro a Madrid, Kreuzberg a Berlino e appunto Montmartre a Parigi.

Gli artisti che esporranno da venerdì 10 a sabato 18 febbraio 2023 (in ordine alfabetico): Sergio Bargagliotti, Anna Bartolini, David Brogi, Paolo Cagli, Claudio Calvetti, Gabriella Coppetti, Bluette, Olena Lepykh, Daria Faggi, Domenico Fanelli, Giancarlo Landi, Roberto Lorenzon, Antonella Lucchini, Fabio Orsolini, Tommaso Ricci, Enrico Ristori, Michael Rotondi, Iolanda Scotto De Minico, Ferruccio Tassinari, Barbara Visciano e Martina Volandri.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni da venerdì 10 a sabato 18 febbraio dalla 16.30 alle 19.30, per appuntamenti fuori orario è possibile scrivere a [email protected] oppure chiamare il numero 0586 1837847.

Condividi: