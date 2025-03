Astronomia, ciclo di conferenze al Museo di Storia Naturale

Il ciclo di conferenze, gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza, partirà sabato 15 marzo con una conferenza intitolata “La Luna storta” ed affronterà le presunte influenze della Luna su nascite, salute, umore, ortaggi, vino, terremoti

L’ A.L.S.A. (Associazione Livornese Scienze Astronomiche – www.alsaweb.it) attiva sul territorio livornese da oltre trent’anni, con attività di divulgazione astronomica, propone una serie di conferenze e corsi di astronomia presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234. Il ciclo di conferenze, gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza, partirà sabato 15 marzo con una conferenza intitolata “La Luna storta” ed affronterà le presunte influenze della Luna su nascite, salute, umore, ortaggi, vino, terremoti. Gli argomenti saranno esposti sulla base dei risultati delle ricerche scientifiche e la conferenza sarà tenuta da Gianni Comoretto, astronomo dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e socio A.L.S.A.

Si prosegue sabato 22 marzo con una conferenza sulla spettroscopia applicata alla astronomia, tenuta dai soci A.L.S.A. Armando Bracci e Gabriele Comandi, partendo con cenni all’ottica geometrica, per passare alla scomposizione in colori, quindi alla teoria ondulatoria e infine a quella corpuscolare, fino alla formazione degli spettri. Tutto questo verrà poi illustrato nelle sue applicazioni all’astronomia.

Sabato 29 marzo alle 16,30 partirà il corso di astrofotografia dove i soci A.L.S.A. (Daniele Righetti, Luciano Milianti e Renzo Gemignani) illustreranno ai partecipanti le tecniche per fotografare le costellazioni estive e la Via Lattea con la Reflex e cavalletto. Sabato 5 Aprile si parlerà di astrofotografia del cielo profondo con il telescopio, quindi nebulose, galassie ed ammassi stellari. Infine sabato 19 aprile verranno illustrate le tecniche per la astrofotografia planetaria al telescopio.

L’A.L.S.A. organizza inoltre serate osservative alla Rotonda di Ardenza, con i telescopi in dotazione all’associazione ed il programma è disponibile sul sito www.alsaweb.it, e sui social dove è possibile trovare ulteriori informazioni sulle attività dell’associazione.

Per informazioni: [email protected]

