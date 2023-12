Astronomia in primo piano: un’esclusiva doppia conferenza dell’ALSA

L'appuntamento è fissato per il prossimo sabato allee 16, nell'incantevole cornice dell'auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (in via Roma, 234)

Il cielo notturno si prepara a svelare i suoi segreti in una straordinaria doppia conferenza astronomica organizzata dall’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (A.L.S.A.). L’appuntamento è fissato per il prossimo sabato allee 16, nell’incantevole cornice dell’auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (in via Roma, 234).

Il programma di questo pomeriggio spaziale prevede due affascinanti conferenze a cura dei soci dell’ALSA (Armando Bracci e Daniele Righetti), esperti nel campo dell’astronomia e della divulgazione scientifica.

La prima conferenza, dal titolo “Fotografare le Costellazioni Invernali”, si propone come introduzione alla tecnica di fotografia astronomica (dalla macchina fotografica al telescopio). Un viaggio fotografico attraverso le stelle e le costellazioni, come opportunità per apprendere e immortalare le bellezze del cosmo, un interesse che affascina l’umanità fin dai tempi antichi.

La seconda conferenza, intitolata “La Croce di Einstein”, solleverà il velo sull’affascinante e misterioso fenomeno della lente gravitazionale. Un’occasione unica per approfondire questo aspetto predetto dalla Relatività Generale di Einstein e confermato da numerose immagini diffuse dai telescopi spaziali.

È importante sottolineare che queste conferenze non sono riservate a esperti del settore, ma sono aperte a tutti gli appassionati e curiosi, senza alcun costo di partecipazione. Un’occasione unica per immergersi nel mondo affascinante dell’astronomia e condividere questa passione in un contesto accogliente e stimolante.

Tali conferenze rappresentano solo una delle molteplici iniziative che l’ALSA propone nel panorama della divulgazione scientifica: l’Associazione si impegna attivamente nel territorio con serate osservative al telescopio, mostre fotografiche, conferenze e domeniche al planetario. Un’opportunità imperdibile per avvicinarsi al mondo dell’astronomia e della scienza in maniera coinvolgente e accessibile a tutti.

Ma le sorprese non finiscono qui. In concomitanza con queste conferenze, il Mercato Centrale ospita una mostra fotografica unica nel suo genere: “Paesaggi Stellati alle Vettovaglie”, con l’opportunità di gustare piatti tipici della tradizione livornese, cenare e sorseggiare un aperitivo, il tutto accompagnato da coinvolgente musica dal vivo. Qui, attraverso le immagini catturate dai membri dell’ALSA, sarà possibile ammirare le bellezze celesti immortalate in scatti mozzafiato dai cieli livornesi. Un’opportunità straordinaria per immergersi nell’universo attraverso l’occhio attento e artistico dei fotografi astronomici.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di esplorare il cosmo e accrescere la vostra conoscenza dell’universo! Vi aspettiamo numerosi sabato prossimo per questa straordinaria avventura tra le stelle.” Per ulteriori dettagli e informazioni sull’evento, visita il sito web www.alsaweb.it

Foto in allegato: “Il fenomeno di lente gravitazionale avviene per mezzo di ammassi di galassie, che, data la loro elevata massa, piegano lo spazio-tempo, distorcendo la luce degli oggetti che stanno dietro a questi grandi ammassi, facendo arrivare quindi ai nostri occhi una luce distorta e ingrandita. In questo particolare caso, la luce galassia nei vari riquadri è arrivata a noi ben 3 volte, e in queste 3 volte è stata piegata diversamente. Come lo sappiamo? La stella che si vede nei vari riquadri è una supernova, che ha una luminosità standard. Conoscendo la luminosità (e applicando un po’ di fisica) è possibile risalire alla distanza e all’ età della supernova. Dai calcoli si è scoperto che le tre immagini della galassia, (ripeto, la stessa galassia ripetuta tre volte, e non galassie diverse) hanno età diverse, quindi la luce della galassia ci è arrivata in modi diversi da periodi diversi, dandoci *nella stessa immagine* tre visioni della stessa galassia in epoche diverse!”

