Astronomia, tre serate di successo per il Festival in Fortezza Vecchia

Una folla di appassionati, famiglie e curiosi ha preso parte alla tre giorni tra osservazioni al telescopio, mostre, videoproiezioni, conferenze, installazioni e attività dedicate ai bambini

Grande partecipazione in Fortezza Vecchia per il Festival di Astronomia organizzato da A.L.S.A. (www.alsaweb.it). Una folla di appassionati, famiglie e curiosi ha preso parte alla tre giorni tra osservazioni al telescopio, mostre, videoproiezioni, conferenze, installazioni e attività dedicate ai bambini.

Il Festival ha visto la collaborazione delle associazioni di astrofili: SAIT Livorno (sez. Toscana), Galileo Galilei (Pisa), Prato e Lucca insieme a realtà scientifiche come Kayser Space e EGO-VIRGO, confermando lo spirito di condivisione e confronto che caratterizza il mondo della divulgazione scientifica e dell’associazionismo no-profit.

Fondamentale anche il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale, i gestori di Fortezza e il sostegno delle Istituzioni, ringraziate dagli organizzatori per aver creduto in un format dinamico e aperto a tutti, capace di avvicinare famiglie, giovani e curiosi al mondo dell’astronomia.

L’intenzione degli organizzatori è quella di continuare a far crescere il Festival come momento di incontro e accentramento della divulgazione astronomica regionale, valorizzando la collaborazione tra associazioni, enti e appassionati, con l’obiettivo comune di diffondere la cultura scientifica in modo accessibile, coinvolgente e condiviso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©