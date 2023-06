Attesi in migliaia da tutto il mondo per il Surfer Joe Summer Festival. Il programma

Dal 22 al 25 giugno oltre 40 concerti. E ancora una mostra di mezzi iconici Volkswagen, incontri, seminari, sport e divertimento per tutte le età. Sarà forse il miglior Summer Festival di sempre. Per info e biglietti: festival.surferjoemusic.com

Torna dopo tre anni di pausa e giunge alla sua 15ma edizione il festival più importante al mondo dedicato alla “surf music”, il Surfer Joe Summer Festival che, come molti sanno, non si svolge su qualche lido incantato dall’altra parte del mondo, ma proprio qui a Livorno e rappresenta il più grande punto di ritrovo per tutti gli appassionati. “Sono attesi migliaia di visitatori provenienti da ogni angolo della Terra per la quattro giorni dedicata alla musica e al mondo surf”. Così ha esordito l’assessore Simone Lenzi alla conferenza stampa di presentazione ufficiale della kermesse. “Un festival del genere è tra i più importanti al mondo, se non il più importante del mondo – ha continuato l’assessore – e abbiamo il vanto e l’orgoglio di averlo qui a Livorno”.

Un attesissimo appuntamento annuale per rivedere amici, farsene di nuovi, e parlare con loro di musica, strumenti musicali, arte e tutto quanto rende questo genere tanto particolare quanto unico. Tuttavia quando si parla di surf music ci immaginiamo le spiagge ed i miti Californiani con una accezione decisamente “vintage”, pensando ai tempi che furono e riteniamo che questo sia stato un fenomeno molto localizzato e di breve durata, ma siamo ben lontani dalla realtà. Questa musica, che pur di base rimane strumentale, una delle sue caratteristiche salienti, si è unita con il blues, il metal, il punk, il jazz e talvolta l’elettronica, dando vita a nuove sfumature interessanti. Surfer Joe Music, fin dal 2002, diffonde la cultura della surf music e racconta da dove proviene, creando con il Summer Festival un punto di ingresso per avvicinarsi a questo genere, coinvolgendo le leggende ma allo stesso tempo promuovendo i nuovi artisti, in un evento vario fatto di concerti, incontri, seminari, sport e divertimento per tutte le età.

QUANDO E DOVE – Quest’anno si riparte alla grande e sarà forse il miglior Summer Festival di sempre. Il luogo è sempre lo stesso, la nostra bellissima Terrazza Mascagni in adiacenza con il Surfer Joe Diner presso la struttura Acquario di Livorno. Anche il periodo rimane lo stesso alla fine di giugno tra giovedì 22 e domenica 25.

NEL DETTAGLIO

– da giovedì 22 a domenica 25 Giugno, ogni giorno tranne il giovedì (solo serale) tra le 10 di mattina e le 1 di notte, presso la Terrazza Mascagni, concerti di surf band provenienti da tutto il mondo, seminari informativi e varie iniziative culturali con ingresso a pagamento. Per il programma puntuale ora per ora suggeriamo di visitare il sito ufficiale festival.surferjoemusic.com

– da venerdì 23 a domenica 25 Giugno presso la Terrazza Mascagni, Holy Foam 2023, evento dedicato al

surfing ed alle tavole da surf a cura di Surf Cove (surfcovelivorno.com).

– Sabato 24 e Domenica 25 Giugno presso la Terrazza Mascagni, raduno di veicoli Volkswagen d’epoca.

FESTIVAL MUSICALE – Il cuore dell’evento rimane la musica e Surfer Joe Music parte in vantaggio se si tratta di surf music dal momento che ogni surf band aspira ad essere inclusa nel programma di questo festival. Per molte band è addirittura la “punta dell’iceberg” dal momento che a partire dagli anni 60, e la fine della prima “ondata” di musica surf, non ci sono mai stati eventi di così grande successo per il genere come il Surfer Joe Summer Festival che iniziò nell’estate 2003 con la sua prima edizione. Dal 2008 viene organizzato a Livorno e dal 2012 alla Terrazza Mascagni, in concomitanza con l’apertura del Surfer Joe Diner, primo diner americano aperto in città ed unico esistente ispirato alla surf music.

Il nome “Surfer Joe” proviene dal titolo di un brano di una nota surf band Californiana dei primi anni 60 dal nome SURFARIS. Questo brano fu il lato A di un 45 giri uscito nel 1963 che aveva dall’altra parte un pezzo titolato WIPEOUT. Bene, questo pezzo – che tutti conoscono quanto Yesterday dei Beatles o Barbara Ann – è uno dei brani più famosi nella storia della musica, e quest’anno si celebrano i 60 anni dalla sua uscita. Vi rendete conto quanto questa edizione sia significativa per il nostro lavoro ed il nostro nome? Come potevamo non chiamare a suonare proprio i Surfaris quest’anno? Beh… guardate il programma del Sabato 24 Giugno… festival.surferjoemusic.com. E non solo i Surfaris saranno a Livorno: Jimmy Dale al Venerdì (figlio del grande Dick Dale, l’uomo che questa musica la ha inventata), i Satan’s Pilgrims al Sabato (da molti considerati la più grande surf band di sempre), i Messer Chups la Domenica (band russa che ha letteralmente creato un suo sottogenere), e poi Les Agamemnonz, Kilaueas, El Ray, Daikaiju, lo stesso Surfer Joe (aka Lorenzo Valdambrini, attualmente il

musicista più attivo del mondo nel genere) e molti altri gruppi provenienti da ogni dove per un totale di oltre 40 concerti in poco più di tre giorni! Insomma il programma è a dir poco meraviglioso e non si può assolutamente mancare. I biglietti li trovate al sito festival.surferjoemusic.com e ricordate che se siete residenti a Livorno entrerete a prezzo scontato.

SEMINARI, LABORATORI ALL’ACQUARIO E ATTIVITÀ GIORNALIERE – I concerti sono solo una parte di questo evento che inizia durante il weekend fin dalla mattina. Infatti dalle 11 ci troveremo per colazione nel giardino tiki del Surfer Joe Diner e poco dopo inizieranno concerti, seminari informativi e attività didattiche anche in collaborazione con l’Acquario di Livorno. Saranno presenti ben 5 artisti e scultori che trasformeranno tronchi di legno in statue Tiki e molto altro ancora con alcune sorprese ancora in fase di definizione.

I laboratori all’Acquario di Livorno per i più piccoli (4-12 anni) saranno Oggi Cacciucco Io (in programma sabato 24 giugno dalle 15 alle 17 con partenza attività ogni 30 minuti) dove i bambini potranno imparare a cucinare il piatto tipico della tradizione locale. Ci sarà poi Pesca il Pesce Giusto (in programma venerdì 23 giugno sempre dalle 15 alle 17 con partenza ogni 30 minuti. Ogni laboratorio-attività avrà un costo di 4 euro e sarà consentito l’ingresso di un adulto accompagnatore. In più l’Acquario di Livorno metterà in campo una conferenza dedicata all’affascinante mondo degli squali condotta dal mitico Giovanni Raimondi. Evento in programma sabato 24 giugno alle 11 del mattino dalla durata di circa un’ora.

HOLY FOAM 2023. EVENTO DEDICATO AL SURF- Da venerdì 23 Giugno sono invitati artigiani del settore (shapers) – in collaborazione con Surf Cove, realtà livornese che si occupa di vendita e distribuzione materiale tecnico per il surf – che mostreranno come sono costruire le tavole partendo dai materiali grezzi, cimentandosi in una esibizione che vedrà premiata la costruzione migliore. Si parlerà quindi di uno sport, il surf, molto caro alla città di Livorno visto che fu importato in Italia proprio sulla nostra costa e che ha visto molti livornesi tra i maggiori surfisti nazionali. Alcuni shapers inoltre esporranno le loro tavole da surf nella adiacente area espositiva. Questo evento è all’interno dell’area Surfer Joe Summer Festival ed accessibile tramite biglietto. Per informazioni rivolgersi a www.surfcovelivorno.com

MOSTRA FURGONI E MEZZI VOLKSWAGEN – Sabato 24 e Domenica 25 Giugno, pomeriggio e sera, si svolgerà ad accesso libero una mostra di furgoni e auto Volkswagen d’epoca e sarà possibile vedere da vicino alcuni dei mezzi più iconici del marchio tedesco che da inizio anni 60 si sono legati in qualche modo al mondo del surfing. Gli espositori sono privati e sono aperte le iscrizioni per poter intervenire con il proprio mezzo se attinente all’evento. Per informazioni scrivere a [email protected].

UN EVENTO PER TUTTE LE ETÀ –Concludiamo ricordando che il Surfer Joe Summer Festival è un evento per tutta la famiglia, i bambini sono i benvenuti ed anzi potranno partecipare alle iniziative organizzate e gestire dall’Acquario di Livorno. I servizi ristorazione e bar sono gestiti dal Surfer Joe Diner in varie zone all’interno dell’area evento.

Riferimenti:

web e biglietti: festival.surferjoemusic.com

email: [email protected]

telefono: 347 5143166 (Lorenzo Valdambrini) – 347 1490186 (Luca Valdambrini)

Restiamo disponibili per chiarimenti ed ulteriori informazioni.

