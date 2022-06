“Attimi di Champions”. Sabato il prof. Giannini inaugura Martingala

Sarà Attimi di Champions, il monologo in cui Lamberto Giannini, professore, divulgatore e regista dei Mayor Von Frinzius, parla di una delle sue più grandi passioni ad inaugurare sabato 2 luglio alle ore 21.30 la seconda edizione della rassegna Martingala all’Ippodromo “F. Caprilli”.

Il calcio giocato e raccontato in una dimensione quasi onirica, in cui fatti reali, saldamente ancorati a date e luoghi reali, vengono spolverati di immaginazione dello stesso autore, che si diverte a fantasticare su pensieri, emozioni e sensazioni dei protagonisti dei racconti. La narrazione accompagnerà lo spettatore lentamente e inesorabilmente verso un desiderio quasi fanciullesco di Giannini: quello di vedere, un giorno, il Livorno Calcio in finale di Champions.

A conclusione del monologo, questo desiderio si tramuta in un racconto animato della finale di Champions del 2021, che vede il Livorno Calcio sfidarsi con il Bayern di Monaco…

BIGLIETTI: Posto Unico 10 €, sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Goldoni dal martedì al venerdì ore 10/13 e on line su www.TicketOne.it.

La sera dello spettacolo i biglietti saranno in vendita alla cassa dell’Ippodromo “F. Caprilli” dalle ore 20.30.

