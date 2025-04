“Attualità della Costituzione”, conferenza di Emanuele Rossi

Incontro in programma martedì 22 aprile alle ore 17,30 Emanuele Rossi, ordinario di Diritto Costituzionale alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa

Aspettando il 25 Aprile Festa della Liberazione, l’Associazione Vivi Antignano organizza un momento di riflessione su un tema, mai come oggi, importante e decisivo: La Costituzione e la sua attualità

Ce ne parlerà martedì 22 aprile alle ore 17,30 Emanuele Rossi, ordinario di Diritto Costituzionale alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa.

L’Associazione, che ha tra le principali finalità quella di promuovere una cittadinanza piena e consapevole , non può non sentirsi chiamata in causa in questi giorni da questo argomento e dal celeberrimo discorso di Piero Calamandrei del 1955.

Affermò infatti che la Costituzione non si realizza da sola, ma ha bisogno di essere “rimessa in moto ogni giorno attraverso l’impegno e lo spirito dei cittadini”.

La sua attualità dunque è sicuramente nei suoi principi, basti pensare a quelli sui diritti inviolabili della persona, sui diritti sociali e del lavoro, ai principi sull’uguaglianza che sono ancora decisivi e fondanti, ma dipende anche da quanto ogni cittadino si impegna a metterli in pratica giorno dopo giorno. Capiremo dunque insieme al prof. Rossi, docente di chiara fama, impegnato con incarichi prestigiosi in materia di diritti, sul terzo settore e sulla sanità ecc. , come poter declinare questa responsabilità in modo pieno ed efficace.

L’appuntamento è al Parco del Mulino, in via Fontani 1 ,Livorno alle ore 17,30

