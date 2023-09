Audizioni aperte per la borsa di studio “Talent Trust Mascagni” 2023

Sono 7 gli allievi, selezionati dai propri docenti, che concorreranno per la borsa di studio e che eseguiranno una sonata di Beethoven. Appuntamento giovedì 21 settembre alle 10,30 nell'Auiditorium del Conservatorio. Le audizioni sono aperte al pubblico

Giovedì 21 settembre dalle 10:30 si tiene all’Auditorium del Conservatorio Mascagni l’audizione per decretare il vincitore della borsa di studio interna “Talent Trust Mascagni” per gli studenti delle classi di pianoforte del Conservatorio Mascagni. Sono 7 gli allievi, selezionati dai propri docenti, che concorreranno per la borsa di studio e che eseguiranno una sonata di Beethoven.

La commissione è composta dai docenti delle classi di pianoforte del Conservatorio, Federica Bortoluzzi, Maurizio Baglini, Sergio De Simone e Giovanni Nesi, e da un commissario esterno, nonché presidente della commissione, Andrea Lucchesini.

L’idea viene proprio dal commissario esterno, il M° Andrea Lucchesini, che ha voluto devolvere il proprio compenso per una masterclass tenuta nello stesso Conservatorio nel 2020 a favore degli studenti di pianoforte. Formatosi alla grande scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea Lucchesini s’impone giovanissimo all’attenzione internazionale, con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso il Teatro alla Scala di Milano. Suona da allora in tutto il mondo con orchestre prestigiose ed i più grandi direttori, suscitando l’entusiasmo del pubblico per la combinazione tra solidità di impianto formale nelle sue esecuzioni, estrema cura del suono, raffinatezza timbrica e naturale capacità comunicativa. Accademico di S. Cecilia dal 2008, è impegnato anche nell’organizzazione musicale. Dopo aver guidato l’Accademia Filarmonica Romana dal 2018 al 2021, è dal 2022 direttore artistico degli Amici della Musica di Firenze.

Le audizioni sono aperte al pubblico.

Il programma:

Ore 10:30 Luigi Traino (allievo del M° Baglini) – Sonata Op. 81a “ Les Adieux ”

Ore 11:00 Samuele Drovandi (allievo del M° Nesi) – Sonata Op. 53 " Waldstein "

Ore 11:30 Samuele Giannotti (allievo del M° Baglini) – Sonata Op. 22

Ore 12:00 Edoardo Mancini (allievo del M° Baglini) – Sonata Op. 110

Ore 12:30 Pausa

Ore 15:00 Sara Palminteri (allieva della M° Bortoluzzi) – Sonata Op. 13 “ Patetica ”

Ore 15:30 Nico Persichini (allievo del M° Nesi) – Sonata Op. 111

Ore 16:00 Sophia Rizzo (allieva del M° Nesi) – Sonata Op. 81a "Les Adieux"

