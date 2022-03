Auto d’epoca domenica a Venturina

Domenica 3 aprile a partire dalle 10 e fino circa alle 12 nella pista all’interno dello stadio Santa Lucia di Venturina Terme sarà effettuata una serie di giochi di abilità riservata ai soci del club che parteciperanno con le auto d’epoca

Giochi di abilità sostandosi a bordo di auto d’epoca allo stadio Santa Lucia. Li organizza il Casm, Club Auto storiche e Moto di Venturina Terme per i suoi soci ma l’evento è aperto al pubblico che potrà accedere gratuitamente e gustarsi lo spettacolo. Domenica 3 aprile a partire dalle 10 e fino circa alle 12 nella pista all’interno dello stadio Santa Lucia di Venturina Terme sarà effettuata una serie di giochi di abilità riservata ai soci del club che parteciperanno con le auto d’epoca. “Si tratta di giochi che vengono fatti per il puro piacere di stare insieme e mostrare le affascinanti auto d’altri tempi – spiega il presidente Massimo Marianucci – non sono gare e le auto sono solo il mezzo con cui ci muoveremo. Invitiamo appassionati o anche semplici curiosi ad assistere ai giochi dalla tribuna”.

Al termine della manifestazione i partecipanti ai giochi si dirigeranno con le auto d’epoca ad un agriturismo della zona per il pranzo, dove saranno effettuate le premiazioni dei partecipanti.