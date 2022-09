(1) Allegati (1) LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Auto d’epoca, domenica torna il Trofeo Miramare-Memorial Volpi

La manifestazione si svilupperà sulle stupende strade tipicamente toscane che da sempre fanno da palcoscenico non solo ai più importanti spot pubblicitari delle auto, ma anche a veri “cult” cinematografici quali l’indimenticabile film “Il sorpasso”

Il 2 ottobre 2022 torna in “pista” il Trofeo Miramare con la sua 12esiima edizione, manifestazione ideata e voluta dall’indimenticato Roberto Volpi (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per scaricare la domanda di iscrizione).

Quest’anno il Topolino Club Livorno ne ha ripreso il percorso inserendo questa manifestazione nel calendario ASI – Trofeo ASI giovani per continuare quel grande contributo al motorismo storico e sportivo livornese che l’evento, nelle sue 11 precedenti edizioni ha dato.

La manifestazione si svilupperà sulle stupende strade tipicamente toscane che da sempre fanno da palcoscenico non solo ai più importanti spot pubblicitari delle auto, ma anche a veri “cult” cinematografici quali l’indimenticabile film “Il sorpasso”, di cui quest’anno cade il 60° anniversario, la cui trama ha il suo tragico epilogo proprio sulla nostra costa che i partecipanti percorreranno durante la manifestazione.

La manifestazione avrà partenza ed arrivo al Miramare Village – via del Littorale, 220, Livorno dove avranno luogo anche tutte le operazioni di verifica.

La manifestazione sarà a numero chiuso con un massimo di 40 equipaggi dando la priorità ( secondo il regolamento del Trofeo ASI giovani , che prevede l’età massima di 40 anni per il conducente ) alle autovetture con conducente under 40. Saranno stilate due classifiche una ASI giovani e una con tutti i concorrenti che, si ricorda, devono possedere (almeno il conducente) la tessera in corso per l’ anno 2022

Il programma di massima prevede:

Domenica 2 Ottobre

Dalle ore 7,30 alle ore 8,30 Verifiche su appuntamento solo per residenti oltre 50 km. (appuntamento da richiedere in sede di iscrizione).

Ore 8,45 Briefing

Ore 9,30 Partenza primo concorrente.

Ore 12,30 Arrivo primo concorrente.

Dalle ore 13,00 alle 15,00 Buffet.

Ore 16,00 Premiazioni

Ore 17,30 Fine manifestazione.

(Per ragioni organizzative il presente programma potrebbe subire delle variazioni).

Per l’iscrizione ed una costante informazione sulla manifestazione, seguiteci su Facebook alle pagine “Circuito dell’Ardenza” e “Amici del Topolino club Livorno”, oppure sul sito ufficiale www.topolinoclublivorno.it cliccando il link “Circuito dell’Ardenza”.

Rif. Tel. Carlo 338 3923190 – Luigi 338 5091383 – Stefano 347 3633014 e-mail: [email protected] oppure: [email protected]

Condividi: