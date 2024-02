“Autostima+++ Diventa chi sei” di Enrico Chelini

Dopo il grande successo di “Manuale di (r)esistenza”, torna in libreria Enrico Chelini per presentare il suo nuovo libro “Autostima+++ Diventa chi sei”, Epc Editore.

L’autore, attraverso la sua grande esperienza in campo professionale, conduce il lettore alla scoperta del valore e alla corretta definizione di autostima. E quanto la sua ricerca possa essere difficile, tutt’altro che scontata. Quante volte può essere accaduto di sentirsi inadeguati, non all’altezza dei compiti professionali e privati, quanto condizionati da paure, spesso illogiche, o da scuse che alterano la realtà. Attraverso il suo libro, Enrico Chelini conduce per mano il lettore, grazie ad esempi concreti, alla costruzione di un mindset diverso. E se la nostra vita non fosse altro che la somma di esperienze che stiamo cercando di evitare?

Enrico Chelini, psicologo e psicoterapeuta, formatosi sotto la supervisione diretta del prof. Giorgio Nardone, opera da anni nel settore della psicoterapia e del coaching. E’ autore di numerosi articoli scientifici e formatore internazionale, con studi professionali a Livorno, Pisa, Viareggio.

A moderare l’incontro ci sarà il noto artista Emiliano Geppetti.

