“Autunno in Danza”, stasera 140 ballerine sul palco del Teatro Salesiani

Venerdì 18 novembre alle 21, al Teatro Salesiani, si terrà la decima edizione della rassegna "Autunno in Danza", vetrina di scuole. Sul palco si alterneranno 140 ballerine che spazieranno in coreografie dal classico moderno al musical

Venerdì 18 novembre alle 21, al Teatro Salesiani, si terrà la decima edizione della rassegna “Autunno in Danza”, vetrina di scuole. Sul palco si alterneranno 140 ballerine che spazieranno in coreografie dal classico moderno al musical. Tante le scuole partecipanti: Centro Studi Armonia Danza diretto da Martina Cecchini, Laboratorio di Danza e Movimento diretto da Cecilia e Mitzi Testi, Artedanza diretto da Valeria Delfino, Dea Danza diretto da Carolina Picciotto e Danza & Danza diretto da Annalucia D’Ubaldo.

“Dopo 2 anni e mezzo lontana dalle scene causa covid è veramente bello ed emozionante tornare ad assaporare il profumo del teatro – racconta una delle organizzatrici dell’evento, Sara Del Vivo – Sarà sicuramente una serata di sani confronti amicizia e bella Danza. Stimo le mie colleghe una ad una perché la Danza ci ha sempre insegnato a non mollare mai ed è ciò che ognuna di noi ha fatto quando la pandemia ha preso il sopravvento. Ringrazio scuole e genitori per aver reso possibile con la loro presenza questa serata. Si ringrazia anche i partner dell’evento: G.anzo (via Enrico Mayer, 31), Rainbow (via Magenta) e il Magico Mondo (corso Amedeo).

Condividi: