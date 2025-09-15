“Ave Maria della Misericordia”: il nono inno-concerto della rassegna Inni Sacri al Duomo

La casa editrice Sillabe e la Diocesi di Livorno, con la collaborazione di Opera Laboratori, sono liete di presentare il nono appuntamento della rassegna “Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo” al Duomo di Livorno. Venerdì 19 settembre, alle 17, la Cattedrale di San Francesco ospiterà il nono inno-concerto della rassegna. Si tratta di “Ave Maria della Misericordia. La Patrona di Livorno e della Toscana”, con musiche di Marco Enrico Bossi, Johann Sebastian Bach, Léon Boëllmann, Gaston Bélier e Franz Schubert.

La rassegna “Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo” prevede un ciclo di inni-concerti al Duomo di Livorno, uno al mese da gennaio a dicembre 2025, e una collana editoriale a cura di Sillabe per celebrare il Giubileo. Dodici appuntamenti e altrettante pubblicazioni per accompagnare i dodici mesi dell’anno giubilare, dodici eventi con ingresso libero tra la poesia del professor Pier Fernando Giorgetti e l’interpretazione di musiche antiche adattate per fisarmonica dal maestro Massimo Signorini, che in questa occasione sarà sostituito da Paolo Sorrentino (organo). I volumi sono disponibili rivolgendosi alla sede della casa editrice Sillabe (scali d’Azeglio 22/24, Livorno) o al punto vendita Livorno Store (via Cogorano 6/8, Livorno). È inoltre attiva la vendita online sul portale sillabe.it.

