Avis, grande successo per “Doniamoci gli auguri”

In tantissimi tra iscritti, volontari e rappresentanti delle associazioni hanno preso parte all’evento. La serata è stata anche l’occasione per presentare il tradizionale appuntamento con la “Corsa degli auguri” in programma per domenica 18 dicembre alle 8.30 al Campo Scuola

di Giulia Bellaveglia

Una bella festa quella che Avis ha voluto organizzare, grazie all’ospitalità di Thisintegra, per celebrare, insieme a tutti i soci, l’arrivo delle festività natalizie. Tantissimi, tra iscritti, volontari e rappresentanti delle associazioni collaboratrici, coloro che hanno preso parte a “Doniamoci gli auguri” – questo il titolo dell’evento – coordinato da Massimiliano Bardocci. Tra di loro, non poteva certo mancare il presidente Matteo Bagnoli. “Sono veramente emozionato – dice – è bello vedervi qui tutti insieme perché siete voi il motore della storia di Avis, una storia lunga 67 anni. Tutti vi spendete per un bene comune, chi dona direttamente e chi investe il proprio tempo nella causa”. E prosegue facendo il punto sul 2022. “Il bilancio si fa presto a farlo, perché è bello. Finalmente siamo riusciti a riprendere tutte le nostre attività in presenza, abbiamo superato le 8mila donazioni, siamo entrati nelle scuole e abbiamo fatto rete con le altre associazioni del dono. Mi auguro che sia lo stesso, o meglio, per il 2023 perché finché esiste un donatore, esiste anche un’opportunità di vivere”. La serata è stata anche l’occasione per presentare il tradizionale appuntamento con la “Corsa degli auguri” in programma per domenica 18 dicembre alle 8.30 al Campo Scuola. “Quest’anno ci saranno delle novità – spiega Paolo Falleni, presidente di Atletica Amaranto, società organizzatrice e promotrice dell’evento insieme ad Avis – prevederemo due percorsi: uno per i più esperti che arriveranno fino al Santuario di Montenero e torneranno indietro, e uno per chi preferisce optare per una corsa leggera o per una passeggiata, fino alla Baracchina Azzurra e ritorno. Mi auguro che sia una bella giornata di sole, sport e solidarietà”. In conclusione i presenti hanno potuto apprezzare l’intrattenimento musicale di Giuliano Panattoni, vincitore del contest “DonArti” con la sua “Soprattutto d’estate” e con altri omaggi dedicati ad Edoardo Bennato, Rino Gaetano, Vasco Rossi e molti altri e un gustoso aperitivo per scambiarsi gli auguri.

