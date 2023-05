Avis presenta la corsa di beneficenza e la festa del donatore

Il primo appuntamento domenica 28 maggio, ritrovo dalle 7.30 alla Rotonda, con la corsa podistica non competitiva. Il 14 giugno, sempre alla Rotonda, la tradizionale festa. Il presidente Avis, Matteo Bagnoli: "Due eventi creati per stare insieme"

di Giulia Bellaveglia

Con l’arrivo della bella stagione tornano ad essere protagonisti gli eventi organizzati e promossi da Avis Livorno. Ben due i principali appuntamenti in programma a breve: domenica 28 maggio, dalle 7.30 (partenza ore 8), con ritrovo alla Rotonda d’Ardenza, la corsa podistica non competitiva “Una corsa per rinascere – persone con la speranza nel cuore e le ali ai piedi” in collaborazione con la sezione toscana della Lega Italiana Fibrosi Cistica (Lifc) e mercoledì 14 giugno, dalle 20.30 sempre alla Rotonda, la tradizionale “Festa del donatore”. “Due eventi – spiega il presidente Matteo Bagnoli – creati per stare insieme. Durante la pandemia non ci siamo mai fermati, cercando comunque delle alternative valide per fare qualcosa senza correre alcun rischio, ma adesso che il Covid ci sta finalmente abbandonando, non vediamo l’ora di tornare sul territorio. E lo faremo anche grazie ad un grande gioco di squadra con gli enti pubblici e privati che ci supportano costantemente”. Per quanto riguarda l’evento sportivo sarà possibile scegliere tra due percorsi: uno più breve, fino al monumento al marinaio e ritorno, ed uno più lungo fino alla Baracchina Azzurra e ritorno. Ai partecipanti verrà donato un gadget a ricordo della manifestazione, mentre l’intero ricavato sarà suddiviso tra Avis e Lifc. Per quello che concerne invece la “Festa del donatore”, in programma una cena sociale (prenotazione obbligatoria entro il 10 giugno telefonando al numero 0586/444111) con l’intrattenimento dei Trenta Corde. L’evento sarà anche l’occasione per premiare alcuni donatori. Il ricavato verrà utilizzato dall’associazione per sostenere la campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma. “La nostra serata estiva per eccellenza – prosegue Bagnoli -. In questa occasione mi preme inoltre sottolineare che, rispetto allo stesso periodo del 2022, abbiamo un apporto di donazioni superiore di 203 unità. Un trend che speriamo possa essere mantenuto nonostante l’arrivo della stagione estiva, che si caratterizza da sempre come uno dei momenti di maggior difficoltà”.

