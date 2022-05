Avisradiogiovani, giovedì 9 in diretta su Spreaker il secondo appuntamento

Giovedì 9 giugno 2022 dalle 19,30 in diretta su Spreaker il secondo appuntamento di #AVISRADIOGIOVANI sul tema:

COSA E COME SI DONA?

Conduce Leonardo Nobili (Clown di corsia Libecciati VIP Livorno ODV) con i giovani che vorranno prendere parte attivamente alla realizzazione dei podcast e che sono invitati a partecipare. Ogni settimana in diretta live da l’auditorium del Polo Artistico Vinile (via Salvatore Orlando, 28- LI). L’ultimo live è previsto per il prossimo 4 agosto in occasione di Effetto Venezia presso l’associazione Thisintegra e naturalmente ONLINE in condivisione sul sito di Avis Comunale Livorno.