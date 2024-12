Babbo Natale a Montenero sotto l’albero addobbato dagli studenti

Domenica 22 alle 11 in piazza delle Carrozze a Montenero arriva Babbo Natale. Anche quest’anno saranno gli studenti delle scuole elementari e medie di Montenero a fare la sorpresa a Babbo Natale

Domenica 22 alle 11 in piazza delle Carrozze a Montenero arriva Babbo Natale. Anche quest’anno saranno gli studenti delle scuole elementari e medie di Montenero a fare la sorpresa a Babbo Natale. Infatti giovedì i ragazzi accompagnati dalle brave insegnanti sono scesi in funicolare per allestire l’albero di Natale con le loro fantasiose creazioni e glielo dedicano ,così le sorprese si incrociano e l’arrivo di Babbo Natale permetterà ai ragazzi di consegnare direttamente a lui le letterine dei loro desideri .

L’associazione ViviMontenero organizzatrice dell’evento è supportata dal Comune di Livorno e Autolinee Toscane con la Funicolare, dai volontari della Misericordia di Montenero e dalle famiglie del gruppo Vivimontenero tutti compatti nel voler ricreare comunità e gioia “paesana”.

Ma le sorprese non finiscono qui, grazie alle signore Vanessa e Michela i cipressi di fianco alla funicolare si animano e per l’occasione un papà ,l’artista montenerese Francesco Spera, alla chitarra con gli amici Antonio Ghezzani e Federico Cosci suoneranno accompagnati dai loro figli.

tante generazioni in festa insieme, cosa ci può essere di più dolce?

ViviMontenero e Babbo Natale, nostrano naturalmente, vi aspettano. La funicolare domenica è gratuita.

