Babbo Natale torna a Montenero davanti alla Funicolare

Per tutti i bambini che vogliono consegnare a Santa Claus la letterina dei desideri appuntamento domenica 18 dicembre dalle 9,30 alle 13,00 in Piazza delle Carrozze davanti alla Stazione della funicolare il cui accesso è gratuito per l’intera giornata così come il 24/12

Babbo Natale torna a Montenero e ha deciso sarà a disposizione di tutte le bambine e i bambini che vorranno consegnargli le letterine dei desideri. L’appuntamento è domenica 18 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 13 in piazza delle Carrozze a Livorno davanti alla stazione della funicolare (il cui accesso è gratuito per l’intera giornata così come il 24 dicembre). “Finalmente dopo tanti anni, Babbo Natale torna a Montenero, luogo simbolo non solo del Paese, ma della città di Livorno tutta – spiega l’Associazione “ViviMontenero”. Sarà un’occasione di incontro per tutta la comunità di Livorno che vuole rilanciare la Funicolare e Montenero, in collaborazione con Autolinee Toscane e il Comune di Livorno. L’iniziativa promossa dall’Associazione “ViviMontenero ” è stata resa possibile anche grazie alla attiva collaborazione di Autolinee Toscane che gestisce la funicolare di Montenero e della Misericordia di Montenero. “Vogliamo ringraziare espressamente sia AT che la Misericordia – sottolineano gli organizzatori – perché ci hanno dato un contributo fondamentale per la riuscita dell’evento; cogliamo l’occasione per ringraziare Autolinee Toscane anche per la corrente fornita per alimentare la luminara”. “Per Autolinee Toscane – spiega Emiliano Cipriani, direttore della Funicolare di Montenero – è motivo di orgoglio poter stare a fianco di Vivimontenero”, perché con questa collaborazione vogliamo incentivare sempre più l’utilizzo della Funicolare, fiore all’occhiello del territorio livornese, veicolo storico importante ed ecologico, in linea con una mobilità sostenibile in quanto alimentata con energia fotovoltaica”. L’Associazione “ViviMontenereo” fa sapere che anche la BEFANA ha dato la propria disponibilità a incontrare le bambine e i bambini di Livorno, ma poiché per arrivare a Montenero deve fare un cammino più lungo, arriverà solo il prossimo 6 gennaio 2023, ma “sarà carica di doni e dolciumi per tutti” garantiscono da “ViviMontenero”.

