Badabimbunbé, parte la fase operativa al Centro Surf Tre Ponti

Badabimbunbé è un progetto innovativo che mira a sensibilizzare i ragazzi sull'importanza della sostenibilità ambientale. Attraverso una serie di attività stimolanti e divertenti tra cui i clean up, gli sport acquatici e non, la creazione di tavole da surf artigianali e il brevetto da bagnino

Via al progetto Badabimbunbé, che si terrà il 9 marzo alle ore 15 al Centro Surf Tre ponti di Livorno. All’evento saranno presenti i ragazzi che stanno partecipando al progetto le associazioni coinvolte e una delegazione del Cred e dell’amministrazione comunale di Livorno.

Badabimbunbé è un progetto innovativo che mira a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della sostenibilità ambientale. Attraverso una serie di attività stimolanti e divertenti tra cui i clean up, gli sport acquatici e non, la creazione di tavole da surf artigianali e il brevetto da bagnino.

L’evento di lancio del progetto Badabimbunbe rappresenta un’importante occasione per presentare questa iniziativa al pubblico e per augurare ai ragazzi un buon percorso in questo progetto. Sarà anche un’occasione per conoscere i dettagli del progetto e incontrare le associazioni.

Il progetto è promosso da Sons of the Ocean in collaborazione con Reset, Bike Experience, Surf Cove, Centro Surf 3 Ponti, EMDE e F.I.S.A. Per ulteriori informazioni e per partecipare all’evento, vi invitiamo a contattarci all’indirizzo email [email protected].

Condividi: