Bagni Lido, ultimo evento della stagione autunnale con i Trenta Corde

Michele e Nicola Ganni: "La stagione autunnale è stata un successo e per ringraziare tutti quanti, staff, clienti e cittadinanza, abbiamo pensato a questa ciliegina sulla torta". E si pensa già alla programmazione degli eventi per l'apertura primaverile 2025

Domenica 10 novembre ultimo evento della stagione autunnale, iniziata il 5 e 6 ottobre e proseguita tutti i fine settimana, dei Bagni Lido. “Domani pomeriggio saranno con noi i Trenta Corde per un pomeriggio di musica e divertimento – spiegano i direttori Michele e Nicola Ganni – Ringraziamo lo staff che rappresenta la spina dorsale della nostra azienda, i gestori del bar ristorante, i clienti e tutta la cittadinanza che ci è venuta a trovare. La stagione autunnale è stata un successo e per ringraziare tutti quanti abbiamo pensato a questa ciliegina sulla torta”. Ma non è finita qui. “Se il tempo lo concederà andremo avanti qualche altro weekend. Intanto stiamo programmando eventi, iniziative e feste per l’apertura della nuova stagione 2025 che partirà tra il 1 e 15 marzo”. Ricordiamo che lo stabilimento sarà aperto con ingresso gratuito dalle 10.30 alle 17.30.

