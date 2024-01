Bagno di folla a Porta a Mare per i Dieffe Bros

Sabato pomeriggio, fan in delirio a Porta a Mare per i diEFFE BROS. Centinaia di bambini, ragazzi e famiglie si sono dati appuntamento per incontrare i loro idoli, fare un selfie con loro e farsi firmare la propria copia del libro “La Moneta dei Mondi”. Per chi non li conoscesse, si chiamano David e Frederick e sono appunto due fratelli, rispettivamente di 28 e 21 anni tra gli youtuber più gettonati del momento. Per loro è iniziato tutto per gioco nel 2011, un gioco che li ha portati a diventare delle vere e proprie celebrità tra i teenager. Hanno iniziato ad avere successo creando filmati, grazie ai ‘Life Hacks’, dei tutorial per risolvere semplici problemi quotidiani, fino ad arrivare a divertenti sfide e cacce al tesoro. I due fratelli di Bardolino hanno incontrato i propri fan provenienti da tutti gli angoli della Toscana, all’interno delle Officine Storiche di Porta a Mare, ormai punto di riferimento e luogo di aggregazione sempre più importante per la città di Livorno. Il 2024 sarà un anno ricco di eventi tutti da scoprire sul sito, i canali social e la newsletter di Porta a Mare.

