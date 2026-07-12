Balneare ai Bagni Paolieri c’è Alexia Pavan con “Il Deserto”

Alexia Pavan, archeologa e ricercatrice presso l’Università di Napoli “L’Orientale”, ha scelto di parlare del deserto, in quanto la sua attività di ricerca si è concentra sull’archeologia, tra gli altri, di Siria, Oman, Emirati Arabi

Appuntamento numero sei ai Bagni Paolieri di Quercianella per la rassegna SENZA PRETESE – BALNEARE 2026, organizzata da Michele Cecchini. Il tema scelto per questa edizione della rassegna è: LUOGHI, da intendersi come elementi portatori di senso, di significato. Così per questo incontro Alexia Pavan, archeologa e ricercatrice presso l’Università di Napoli “L’Orientale”, ha scelto di parlare del deserto, in quanto la sua attività di ricerca si è concentra sull’archeologia, tra gli altri, di Siria, Oman, Emirati Arabi.

Il titolo della serata di giovedì 16 luglio, con inizio alle ore 21,15 e a ingresso libero, è IL DESERTO – Uomini, viaggi, memorie: dallo spazio al luogo.

In effetti, quando uno spazio diventa un luogo? È una domanda semplice solo in apparenza. I deserti della Penisola Arabica, a partire dalle immense dune del Rub’ al-Khali, il “Quarto Vuoto”, sono spesso immaginati come paesaggi immutabili, silenziosi, privi di vita. L’archeologia restituisce invece un’immagine profondamente diversa: quella di territori attraversati e trasformati nel corso dei millenni, modellati dal susseguirsi di migrazioni, scambi e incontri. Dalle trasformazioni climatiche della Green Arabia alle incisioni rupestri, dalle vie carovaniere alle strade del pellegrinaggio, l’incontro esplora i deserti della Penisola Arabica come paesaggi di mobilità, memoria e connessioni.

Alexia Pavan è archeologa e ricercatrice presso l’Università di Napoli “L’Orientale”. La sua attività di ricerca si concentra sull’archeologia della Penisola Arabica, con particolare attenzione ai paesaggi del viaggio e alle connessioni culturali e commerciali che hanno collegato Arabia, Mediterraneo e Oceano Indiano. Ha condotto attività sul campo in Siria, Oman, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Ha inoltre collaborato con musei e istituzioni culturali in Europa e nella Penisola Arabica, occupandosi di ricerca, valorizzazione del patrimonio e allestimenti museali.

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