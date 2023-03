“Bambola – La strada di Nicola” per Teatri al Centro al Grattacielo

Al Centro Artistico il Grattacielo, torna la rassegna TAC (Teatro al Centro), con un appuntamento davvero coinvolgente. Uno spettacolo che vede in scena Gianni De Feo, attore già apprezzato nel teatro di via del Platano, con una straordinaria performance dedicata a Edith Piaf. Venerdì 10 marzo (alle 21.15), De Feo proporrà invece Bambola – La strada di Nicola (di Paolo Vanacore) da lui diretto e interpretato. Uno spettacolo molto particolare, un gioco sulle trasformazioni, sulle molteplici identità, e sulle tante possibilità che la vita ci offre durante il nostro percorso. E anche in questo caso non mancheranno le canzoni, quelle di Patty Pravo, del periodo del Piper. Infatti lo spettacolo è ambientato tra gli anni ’60 e gli ’80, fino ad arrivare ad un ipotetico, misterioso, futuro”.

È la storia di Nicola, travestito da Bambola, pronto a vendere il proprio corpo senza mai smettere di cantare le canzoni di una giovanissima Nicoletta Strambelli, a cui i genitori avevano dedicato il suo nome. Nicola, in una dimensione che oscilla tra il reale e l’immaginario, racconta in prima persona la lunga strada della sua vita a partire dalla nascita sul finire degli anni Sessanta del secolo scorso in una qualunque periferia romana. Una madre frustrata nella sua femminilità, vittima di un destino sempre avverso ed un padre protettivo e sensibile, che riversa su di lui tutto il suo puro amore, senza giudizio né aspettative, espressione di forza virile.

Quando Nicola diventa un uomo sceglie ad occhi chiusi di gestire i fili del proprio destino e percorrere una nuova strada attraverso un processo di conoscenza di una doppia identità. L’immagine riflessa nello specchio si trasforma sdoppiandosi in bambola. Musiche e arrangiamenti Alessandro Panettieri. Assistente alla regia Chiara Sanvitale. Direzione tecnica Umberto Fiore. Scenotecnica Massimiliano Persico.

Scene e costumi Roberto Rinaldi. Foto e Grafica Manuele Giusto. Ufficio Stampa off/off Theatre. Produzione Florian Metateatro. La direzione artistica del festival è di Eleonora Zacchi.

