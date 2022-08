Band livornese in finale a Sanremo Rock

La band livornese, Hati & Skoll, sbarca alla finalissima di Sanremo Rock al Teatro Ariston in programma dal 5 al 9 settembre 2022. Il gruppo è composto da: Vanessa Caracciolo (voce), Emanuele Mazza (chitarra), Gabriele Signoriello (chitarra), Valerio Del Bravo (batteria), Ciro Osimo (basso)

La band livornese, Hati & Skoll, sbarca alla finalissima di Sanremo Rock al Teatro Ariston in programma dal 5 al 9 settembre 2022. Il 2 agosto dopo le finali regionali fatte a Firenze nel famoso Hard Rock Cafe la band si aggiudica il passaggio diretto alla finale che si svolgerà a Sanremo sul palco dello storico “Ariston”.

Il progetto Hati & Skoll è iniziato nel 2001. Ispirato al crossover e al metal da un’idea portata avanti nel tempo dal chitarrista Emanuele Mazza. Nel 2009 esce il primo album, “One more time Maestro” (con Videoradio ) con la prima formazione.

Nel passare degli anni ci sono stati cambiamenti e variazioni nei componenti iniziali ma mai nell’anima musicale, cercando così di continuare il progetto e il cammino intrapreso nel 2001. Oggi la band, con la nuova formazione, cerca di far conoscere la propria musica aiutandosi con i social, cercando di trovare una casa discografica pronta a far uscire il loro prossimo album con la canzone che li ha fatti arrivare alla finalissima di Sanremo rock.

