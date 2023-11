Banda Città di Livorno, concerto gratuito ai 4 Mori

Couleurs Cuivres #3 è la vita fragorosa di un quartetto di ottoni improvvisamente disturbato dall'arrivo di un percussionista brillante e imprevedibile... navigando in un repertorio eclettico

Il giorno 20 dicembre 2023 alle 21, presso il Teatro Quattro Mori, ci sarà il tradizionale concerto di Natale della Banda Città Di Livorno ad ingresso gratuito con una sorpresa per il pubblico livornese.

La Banda Cittadina si esibirà in un doppio concerto, presentando nella prima parte dello spettacolo i classici brani natalizi, mentre nella seconda parte sarà chiamata a fare una nuova e importante esperienza formativa, partecipando ad una performance teatrale musicale in appoggio della compagnia francese Odyssée ( ensemble musicale contemporaneo francese creato nel 1986 e composto da quattro ottoni e un percussionista, con oltre 2000 esibizioni all’attivo).

Grazie al bando “Interventi per l’arte e la cultura 2023” di Fondazione Livorno e all’utilizzo gratuito del teatro su concessione del Conservatorio Pietro Mascagni (che insieme al comune e la provincia è uno dei soci fondatori della Banda Cittadina), è stato possibile portare a Livorno in “prima visione nazionale” lo spettacolo “Couleurs Cuivres #3” scritto ed interpretato dalla compagnia Odyssée, che ha già conquistato un vasto pubblico nelle sue passate edizioni in territorio francese.

Couleurs Cuivres #3 è la vita fragorosa di un quartetto di ottoni improvvisamente disturbato dall’arrivo di un percussionista brillante e imprevedibile… navigando in un repertorio eclettico (Rota, Charpentier, von Weber, Hamel, Morricone, Rossini, Desmond…), i cinque musicisti virtuosi di Odyssée catturano il pubblico in un vortice di poesia e umorismo.

Tutto iniziò a Lione (Francia) nel 1995 con lo spettacolo Couleurs Cuivres, creazione emblematica della compagnia teatrale musicale con più di 400 spettacoli in Francia e all’estero ad oggi. All’alba del suo 30° anniversario, nel 2017, Odyssée ensemble & cie ha voluto aggiornare lo spettacolo e Couleurs Cuivres è diventato Couleurs Cuivres #2… Con l’arrivo in compagnia di due nuovi musicisti, Andrés Arévalo (tuba) e Claudio Bettinelli (percussioni e dispositivi sonori interattivi e sperimentali), e il ritorno al Festival d’Avignon, lo spettacolo è stato nuovamente rielaborato e diventato Couleurs Cuivres #3.

Il 20 dicembre 2023, al Teatro 4 Mori, lo spettacolo Couleurs Cuivres #3 avrà una ulteriore rielaborazione e verrà adattato per coinvolgere una banda amatoriale, quale la Banda Città Di Livorno che, attraverso l’esecuzione di uno o più pezzi, le permetterà di vivere dall’interno un’esperienza artistica originale che è l’esaltante avventura di una rappresentazione teatrale musicale ed offrire alla città di Livorno un originale concerto di Natale.

