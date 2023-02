Banksy, domenica 26 febbraio live showcase di Emma Nolde ai Bottini dell’Olio

Grande attesa per il live showcase, dalle 18, di una delle voci più delicate e interessanti del nuovo panorama musicale italiano. Evento in collaborazione con The Cage

Domenica 26 febbraio grande attesa per il live showcase di Emma Nolde realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Livorno, The Cage e la cooperativa Itinera. La giovane artista toscana sarà infatti ospite al Museo della Città di Livorno per una lunga esibizione site-specific dalle ore 18:00 alle ore 22:00. Emma Nolde (basso, chitarre, sintetizzatori e pianoforte) è una delle voci più delicate e interessanti del nuovo panorama musicale italiano. Nata in Toscana nel 2000, inizia a scrivere canzoni a soli quindici anni. Ad appena vent’anni affronta il lunghissimo tour promozionale del disco d’esordio Toccaterra (arrivato finalista al Premio Tenco 2020) e, nell’estate dello scorso anno, torna a calcare i palchi d’Italia con un nuovo spettacolo, con brani inediti tratti dall’album Dormi e con nuovi arrangiamenti. La sua ricerca artistica è un viaggio intimo intorno al dubbio che si muove con disinvoltura tra rock e rap, grazie anche alla co-produzione di Francesco Motta.

Costo live showcase con Emma Nolde – domenica 26 febbraio h 18:00 – è necessario il biglietto d’ingresso alla mostra (intero € 12,00; ridotto € 8,00), non è richiesta la prenotazione.

L’evento è organizzato dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture e The Cage.

Informazioni

Museo della Città di Livorno Piazza del Luogo Pio 19; 0586 824551

Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00. Sabato e domenica 10:00 – 22:00

Biglietti

€ 12,00 intero; € 8,00 ridotto; € 2,00 ridotto scuole

Info e prenotazioni: [email protected]

