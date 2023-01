Banksy, domenica l’esibizione di Erio al Museo della Città

Continua la collaborazione musicale fra Itinera e The Cage. Domenica 29 gennaio alle 18 Erio, l'artista livornese che ha partecipato a X Factor 2021, sarà protagonista di uno showcase

Dopo il grande successo registrato dalla collaborazione fra Itinera e The Cage, che nella quarta domenica di apertura dell’unauthorized exhibition Realismo Capitalista di Bansky hanno portato quasi mille visitatori al Museo della Città, lo storico live club livornese torna a varcare le soglie del polo culturale dei Bottini dell’Olio con nuove performance musicali. Si rafforza così la partnership fra le due realtà culturali livornesi e si aggiungono altri due appuntamenti ai dj-set by Gaew già programmati per domenica 5 febbraio e domenica 5 marzo. Domenica 29 gennaio alle 18 sarà il turno di Erio, domenica 26 febbraio quello di Emma Nolde. Erio, all’anagrafe Fabiano Erio Franovich, è l’eccentrico e originale artista livornese balzato all’onore delle cronache nazionali per aver stregato i giudici di X-Factor 2021; la sua è infatti una voce meravigliosa, soave e avvolgente e il suo stile è davvero unico, dal mood vicino a quello dell’artista di Bristol. Insieme al suo chitarrista, Erio si esibirà all’interno dei locali della mostra di Banksy in un intimo showcase, trasformando la visione delle opere in un’esperienza fortemente immersiva. Il costo del biglietto rimarrà invariato

Condividi: