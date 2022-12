Banksy, durante le feste visite guidate alla mostra ogni sabato e domenica ad orario fisso

Il 24, 25, 26 e 31 dicembre e 1, 6, 7 e 8 gennaio un operatore specializzato in storia dell’arte e street art accompagnerà i visitatori alla scoperta del misterioso artista inglese. I posti sono limitati: si consiglia la prenotazione. Tel.: 0586 824551

In occasione delle festività natalizie sarà possibile partecipare alle visite guidate a orario fisso che si terranno ogni sabato e domenica alle ore 17:00, per tutta la durata della mostra. Nelle giornate di:

– sabato 24, domenica 25, lunedì 26 e 31 dicembre e

– domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio

un operatore specializzato in storia dell’arte e street art delle coop Itinera, Agave e CoopCulture accompagnerà infatti i visitatori alla scoperta del misterioso artista inglese noto come Banksy, per comprendere al meglio il suo universo ispirato a temi sociali di grande attualità, con l’aggiunta di soli 2,50 € al prezzo del biglietto. I posti sono limitati: si consiglia la prenotazione.

Banksy. Realismo Capitalista. An unauthorized exhibition

Prodotta e organizzata dal Comune di Livorno e da MetaMorfosi permette al pubblico di ammirare alcune tra le opere più rappresentative degli ultimi decenni, conosciute in tutto il mondo per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi. Nella selezione di serigrafie in mostra al Museo della Città di Livorno, alcune vere e proprie immagini simbolo della produzione dell’artista britannico: Girl with Balloon, da tutti conosciuta come “la bambina con il palloncino rosso”, forse la più amata tra tutte le opere di Banksy, e Love is in the Air, il “Lanciatore di fiori” che riproduce su fondo rosso lo stencil raffigurante un giovane che lancia un mazzo di fiori, simbolo di una rivoluzione anti militarista che capovolge il senso comune della guerriglia urbana.

Dal 17 dicembre 2022 al 19 marzo 2023

Museo della Città di Livorno Polo Culturale Bottini Dell’Olio, piazza del Luogo Pio 19, Livorno

INFO

[email protected] | 0586 824551

orario di apertura dal lunedì al venerdì

dalle 10,00-20,00, sabato e domenica 10.00-22,00

Sempre aperti a Natale, S.Stefano, 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio

Biglietti ingresso:

€ 12,00 intero

€ 8,00 ridotto

€ 2,00 ridotto scuole

Visite guidate per gruppi precostituiti: max 25 persone € 50, visite guidate a orario fisso € 2,50

Prenotazioni: [email protected]

https://www.museodellacittalivorno.it/

Condividi: