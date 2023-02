Banksy, gli appuntamenti della settimana tra musica parola e visite guidate

Musica, parole e arte scaldano il mese più freddo e corto dell'anno e gli eventi collaterali del Museo guardano anche agli spazi aperti della città.

Musica, parole e arte scaldano il mese più freddo e corto dell’anno e gli eventi collaterali del Museo guardano anche agli spazi aperti della città.

Mercoledì 1 febbraio

si avvia la Street art school per bambini dagli 8 agli 11 anni di Uovo alla Pop (dalle ore 17:00 alle ore 19:00; info e prenotazioni [email protected]).

Giovedì 2 febbraio

alle 18:00 un rilassante momento per tutti all’insegna del cinema ci attende nella Sala Conferenze della Biblioteca Labronica – sede dei Bottini dell’Olio con la proiezione di un docu-film su Banksy.

Costo: biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8; non è necessaria la prenotazione.

Venerdì 3 febbraio

Alle 18:00 si terrà il concerto Anticonformismo e protesta tra arte e musica con Lorenzo Taccini e la Piccola Orchestra. Il giovane cantautore livornese (voce e chitarra) si esibirà insieme alla sua formazione composta da Claudia Argenti (chitarra), Matteo Mori (basso), Michele Fierabracci (fisarmonica), Elisabetta Mannini (violoncello), Giovanni Cavicchia (flauto) intervallando le note alle letture di Vanessa Gragnani e Lisa Pennini.

Costo: biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8; non è necessaria la prenotazione.

Sabato 4 febbraio

Alle ore 18:00, presso la Biblioteca Labronica – sede dei Bottini dell’Olio piazza del Luogo Pio, si terrà l’atteso incontro con Francesca Mannocchi condotto da Agnese Pini. La giornalista freelance rinnova la sua presenza a Livorno dopo l’incontro che l’aveva vista protagonista per la rassegna letteraria estiva LeggerMente. Mannocchi si occupa di conflitti in medio oriente e migrazione, scrive per L’Espresso e collabora con numerose testate, italiane e internazionali, alternando il mestiere di giornalista con quello di autrice.

Costo incontro: biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8. E necessaria la prenotazione anticipata scrivendo alla mail [email protected] I posti a sedere sono limitati.

L’incontro sarà preceduto dalla consueta visita guidata in mostra del sabato pomeriggio alle ore 17:00

Costo visita guidata: biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8, più costo visita guidata € 2,50 a persona.

Info e prenotazioni: [email protected]

Domenica 5 febbraio

ore 11:00 e 16:00 visita guidata

costo: biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8 più costo visita guidata € 2,50 a persona;

Info e prenotazioni: [email protected]

Domenica 5 febbraio

Alle ore 15:00 parte anche il ciclo di Street Art Tour con Uovo a cura di Uovo alla Pop (info e prenotazioni [email protected]).

Dalle 17:00 alle 20:00 sarà possibile ammirare le opere in mostra con l’energia sprigionata dai giovani dj di The Cage che porteranno una selezione musicale a tema.

Costo dj set con The Cage: è sufficiente il biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8; non è necessaria la prenotazione.

Gli eventi della settimana sono organizzati dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture e con The Cage e Uovo alla Pop.

INFORMAZIONI

Museo della Città di Livorno Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

