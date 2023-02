Banksy, gli eventi della settimana. Oggi l’evento di Street Art School

Mercoledì 8 febbraio per Banksy Off, il calendario di eventi negli spazi della città, si rinnova l'appuntamento con la Street art school per bambini dagli 8 agli 11 anni di Uovo alla Pop (dalle ore 17:00 alle ore 19:00; info e prenotazioni [email protected])

Venerdì 10 febbraio dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00) torna una delle collaborazioni pensate per i giovani: con TODO MODO Silent Disco La sonorizzazione della strada a cura di The new species, grazie a speciali cuffie a conduzione ossea, il Museo si trasformerà in un “silente” dj set che accompagnerà le visitatrici e i visitatori nel percorso alla scoperta delle opere in mostra.

Costo: è sufficiente il biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8; non è necessaria la prenotazione.

Sabato 11 febbraio, dopo la consueta visita guidata delle ore 17:00, alle ore 18:00, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Labronica – sede dei Bottini dell’Olio, si terrà un incontro sulla street art con lo storico dell’arte Luca Ciancabilla. Ciancabilla è professore di seconda fascia presso l’Università di Bologna, dove insegna Museologia e critica artistica del restauro. Il suo percorso di ricerca è rivolto particolarmente alle pitture murali, convergendo verso l’Arte Urbana pittorica, intesa come Graffiti-Writing e Street Art. Autore di diverse monografie e saggi, ha curato con Claudio Spadoni L’incanto dell’affresco. Capolavori strappati da Pompei a Giotto, da Correggio a Tiepolo (Ravenna 2014) e con Christian Omodeo, Sean Corcoran Street art. Banksy & co. L’arte allo stato Urbano (Bologna 2016).

Costo visita guidata delle ore 17:00: biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8, più costo visita guidata € 2,50 a persona.

Info e prenotazioni: [email protected]

Costo incontro con Luca Ciancabilla: è sufficiente il biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8; è necessaria la prenotazione a [email protected]

La settimana si chiude con una domenica 12 febbraio densissima di eventi: alle ore 11:00 e 16:00 le consuete visite guidate in mostra e alle 11:30 l’attesissimo appuntamento per i più piccoli Al museo con i bambini.

Alle ore 15:00 si rinnova lo Street Art Tour con Uovo a cura di Uovo alla Pop (info e prenotazioni [email protected]).

Infine, alle ore 17:00 un nuovo avvincente concerto jazz in collaborazione con l’Istituto Mascagni, Omaggio a Joe Henderson, con Nicola Pizzanelli (sax tenore), Piergiorgio Piras (chitarra), Mauro Giannaccini (contrabbasso), Daniele Paoletti (batteria).

Costo visite guidate ore 11:00 e ore 16:00: biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8 più costo visita guidata € 2,50 a persona;

Info e prenotazioni: [email protected]

Costo Al museo con i bambini ore 11:30: biglietto omaggio per ogni bambino, biglietto ridotto € 8 per ogni adulto (massimo due bambini per ogni adulto); € 3 per ogni partecipante all’attività.

Costo concerto jazz Omaggio a Joe Henderson: è sufficiente il biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8; non è necessaria la prenotazione.

Gli eventi della settimana sono organizzati dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture e con Todo Modo, Istituto Mascagni, Uovo alla Pop.

Banksy Realismo Capitalista. An Unauthorized Exhibition

Prodotta e organizzata da Comune di Livorno e Associazione MetaMorfosi

Dal 17 dicembre 2022 al 19 marzo 2023

INFORMAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

https://www.museodellacittalivorno.it/

0586 824551

Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00

sabato e la domenica 10:00 – 22:00

Biglietti

€ 12,00 intero

€ 8,00 ridotto

€ 2,00 ridotto scuole

INFO & PRENOTAZIONI: [email protected]

