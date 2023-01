Banksy, gli eventi nel prossimo fine settimana tra musica e visite guidate

Una delle opere della mostra "Banksy. Realismo Capitalista. An unauthorized exhibition" al Museo della Città

Musica dal vivo, visite guidate, attività per famiglie e un innovativo Silent Disco. Inoltre proseguono le visite guidate fisse del weekend. Prenotazioni obbligatorie anticipata a: [email protected] INFO: 0586 824551

Proseguono al Museo della Città le iniziative nell’ambito della mostra dedicata allo street artist più misterioso e famoso del nostro tempo: musica dal vivo, visite guidate, attività per famiglie e un innovativo Silent Disco. Proseguono anche le visite guidate fisse del weekend che, in conseguenza della grande richiesta, sono state programmate anche in orari straordinari. Di seguito i prossimi eventi in dettaglio:

venerdì 13 gennaio

dalle ore 17 alle ore 20 Todo Modo Silent Disco – La sonorizzazione della strada

una visita immersiva dal titolo Todo Modo Silent Disco – La sonorizzazione della strada a cura di Luca Viola e Lorenzo Contorno. Sarà possibile visitare la mostra con l’implemento di una sonorizzazione speciale attraverso l’utilizzo di speciali cuffie a trasmissione ossea.

Costo solo ingresso mostra. Non necessaria la prenotazione.

Domenica 15 gennaio

ore 11.00 Visita guidata generale della mostra

Costo ingresso del biglietto + 2,50 per la visita guidata. Prenotazioni via mail a [email protected]

ore 11.30 Al museo con i bambini

Una visita guidata adulti e bambini

Un percorso guidato a tappe nelle sale della mostra durante il quale saranno svolte piccole attività pratiche e divertenti per grandi e piccoli. Considerate le numerose richieste pervenute, l’iniziativa prevista inizialmente solo alle 15.30 ed ormai al completo verrà replicata con le stesse modalità domenica mattina alle 11.30. Possono partecipare: gruppi composti da 1 adulto + 2 bambini al max a suo carico.

Costi: adulti ingresso 8 euro + 3 euro attività. Bambini ingresso gratuito: da pagare solo 3 euro attività.

Prenotazioni obbligatorie anticipata a: [email protected]

ore 17:00 concerto jazz Upside down grazie alla collaborazione tra Coop. Itinera e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Pietro Mascagni”. L’Istituto, presieduto da Emanuele Rossi e diretto da Federico Rovini, vanta una prestigiosa tradizione nella storia culturale della città ed è stato recentemente statalizzato raggiungendo un ulteriore traguardo di eccellenza.

Costo solo ingresso mostra.

Ore 17.00 contemporaneamente, al Centro Artistico Il Grattacielo via del Platano 6, in collaborazione con il Circolo del Cinema Kinoglaz Livorno, verrà proiettato Exit through the gift shop (2010, USA, documentario, 90′) per Banksy Off, Evento in collaborazione con Comune di Livorno e Coop. Itinera

Costo ingresso 5 euro

Gli eventi della settimana sono organizzati dal Comune di Livorno e coordinati da Coop Itinera in collaborazione con Coop. Agave, CoopCulture, Todo Modo, Istituto Superiore di Studi Musicali “Pietro Mascagni”, Centro Artistico Il Grattacielo, Circolo del Cinema Kinoglaz – rassegna cinematografica Sguardi Liberati – 2023.

LA MOSTRA

Banksy. Realismo Capitalista. An unauthorized exhibition, prodotta e organizzata dal Comune di Livorno e da MetaMorfosi, dal 17 dicembre 2022 al 18 marzo 2023, permette al pubblico di ammirare alcune tra le opere più rappresentative degli ultimi decenni, conosciute in tutto il mondo per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi. Nella selezione di serigrafie in mostra al Museo della Città di Livorno, alcune vere e proprie immagini simbolo della produzione dell’artista britannico: Girl with Balloon, da tutti conosciuta come “la bambina con il palloncino rosso”, forse la più amata tra tutte le opere di Banksy, e Love is in the Air, il “Lanciatore di fiori” che riproduce su fondo rosso lo stencil raffigurante un giovane che lancia un mazzo di fiori, simbolo di una rivoluzione anti militarista che capovolge il senso comune della guerriglia urbana.

Museo della Città piazza del Luogo Pio Livorno

0586 824551

orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00

sabato e la domenica 10:00 – 22:00

Biglietti:

€ 12,00 intero

€ 8,00 ridotto

€ 2,00 ridotto scuole

Visite guidate per gruppi precostituiti: max 25 persone € 50

Condividi: