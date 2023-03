Banksy, gli eventi (per tutte le età) del fine settimana al Museo della Città

Foto tratta dalla pagina Fb Museo della Città di Livorno

Dopo la grande notizia della proroga della mostra fino al 10 aprile si apre una nuova settimana di eventi all'insegna dell'accessibilità per tutte le fasce di pubblico. Info e prenotazioni: [email protected]

Dopo la grande notizia della proroga della mostra dedicata all’artista Banksy fino al 10 aprile 2023 si apre una nuova settimana di eventi all’insegna dell’accessibilità per tutte le fasce di pubblico.

Venerdì 10 marzo, dalle 17:00 alle 19:00

Visita guidata LIS Comunico con Banksy per bambini e adulti

Grazie ad una collaborazione tra Coop. Itinera e Associazione Comunico, si terrà una speciale visita guidata alla mostra. L’associazione Comunico opera sul territorio dal 2014 ed è formata da professionisti e professioniste di settore: assistenti all’autonomia e alla comunicazione, interpreti e docenti di LIS – Lingua dei Segni Italiana, interpreti di LIS-tattile, logopedisti, assistenti tiflodidattici, educatori, psicologi, pedagogisti, insegnanti e formatori.

info e prenotazioni [email protected]

Venerdì 10 marzo dalle ore 17:00

Silent Disco insieme a Todo Modo, il dj set “silenzioso” che permette di visitare la mostra con un sottofondo musicale a tema banksyano grazie alle speciali cuffie a conduzione ossea.

Costo: solo il biglietto d’ingresso alla mostra; non è richiesta la prenotazione

Sabato 11 marzo ore 17:00 e domenica 12 marzo ore 11:00 e 16:00

visita guidata generale alla mostra

Costo: biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8, più costo visita guidata € 2,50 a persona.

prenotazioni: [email protected]

Domenica 12 marzo ore 11.30

Al museo con i bambini un percorso ludico-educativo per scoprire le opere di Banksy divertendosi insieme.

Costo: adulti ingresso 8 euro + 3 euro attività. Bambini ingresso gratuito + 3 euro attività.

Prenotazione obbligatoria anticipata a: [email protected]

Domenica 12 marzo ore 15:00

Street Art Tour con Uovo alla Pop

(info e prenotazioni [email protected]).

Domenica 12 marzo alle ore 17.00

concerto jazz The Soul of Carla Bley con Federica Fiorentini (voce), Tommaso Iacoviello (tromba), Federico Frassi (pianoforte), Marco Benedetti (contrabbasso) e Daniele Paoletti (batteria). Evento in collaborazione con Istituto Mascagni

Costo necessario solo il biglietto d’ingresso alla mostra; non è richiesta la prenotazione

Gli eventi della settimana sono organizzati dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture e con Todo Modo, Istituto Mascagni e Uovo alla Pop.

Banksy Realismo Capitalista. An Unauthorized Exhibition

Prodotta e organizzata da Comune di Livorno e Associazione MetaMorfosi

Dal 17 dicembre 2022 al 10 aprile 2023

Informazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00

sabato e la domenica 10:00 – 22:00

Biglietti

€ 12,00 intero

€ 8,00 ridotto

€ 2,00 ridotto scuole

Info e prenotazioni: [email protected]

Condividi: