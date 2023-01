(1) Allegati (1) IL CALENDARIO EVENTI DI GENNAIO

Banksy, il calendario di gennaio delle visite guidate e degli eventi

In programma film, musica, lezioni di street art, presentazioni di libri. E ogni sabato alle ore 17 è prevista una visita guidata alla mostra. I posti sono limitati: si consiglia la prenotazione a [email protected] Tel.: 0586 824551

Un cartellone ricco di eventi collaterali accompagnerà, nei fine settimana di gennaio, la mostra “Banksy. Realismo Capitalista. An Unauthorized Exhibition” in corso al Museo della Città (piazza del Luogo Pio) fino al 19 marzo: in programma film, musica, lezioni di street art, presentazioni di libri. E ogni sabato alle ore 17 è prevista una visita guidata alla mostra. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Livorno e coordinati da Coop Itinera in collaborazione con Coop. Agave, CoopCulture, Biblioteca Labronica di Villa Maria – Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, Associazione The Cage. Per partecipare alle iniziative è necessario avere acquistato il biglietto della mostra.

Queste le iniziative:

sabato 7 gennaio

ore 15 e ore 17

Doppia visione “Exit Through the Gift Shop”

Sala biblioteca Bottini dell’Olio

ore 17

visita guidata Banksy

domenica 8 gennaio

ore 16

visita guidata Banksy

ore 17-21

Dj set The Cage

All’interno della mostra Banksy

venerdì 13 gennaio

ore 17

Todo Modo Silent Disco

Visita innovativa alla mostra Banksy

domenica 15 gennaio

ore 15.30

Al museo con i bambini

percorso/gioco per adulti e bambini

ore 17

Concerto Jazz

Istituto Mascagni

Musica in mostra – sala Banksy

sabato 21 gennaio

ore 17

Visita guidata Banksy

ore 18

Marco Riccomini – Presentazione libro

Un breve incanto, dizionario semiserio del mercante dell’arte

Sala del Grande Rettile

domenica 22 gennaio

ore 15 e ore 17

Arte in tasca – Lezioni di street art

Sala biblioteca Bottini dell’Olio

ore 17

Visita guidata Banksy

sabato 28 gennaio

ore 17

visita guidata Banksy

ore 18

Incontro con Francesca Mannocchi

Biblioteca Bottini dell’Olio

INFO

Museo della Città



[email protected]

0586 824551

orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00

sabato e la domenica 10:00 – 22:00

Aperti il 6 gennaio

Biglietti:

€ 12,00 intero

€ 8,00 ridotto

€ 2,00 ridotto scuole

Visite guidate per gruppi precostituiti:

max 25 persone € 50

Visite guidate a orario fisso

€ 2,50

Prenotazioni: [email protected]

Condividi: