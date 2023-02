Banksy, oggi alle 18 il critico musicale Gino Castaldo ai Bottini dell’Olio

Sabato 25 febbraio, alle 18, appuntamento con l'arte e la cultura musicale grazie alla presenza di uno dei grandi nomi del giornalismo e della critica musicale contemporanea. Info e prenotazioni: [email protected]

Sabato 25 febbraio, alle ore 18:00, per il calendario di eventi collaterali alla mostra sullo street artist più celebre, appuntamento con l’arte e la cultura musicale al Polo Culturale dei Bottini dell’Olio grazie alla presenza straordinaria di Gino Castaldo, uno dei grandi nomi del giornalismo e della critica musicale contemporanea, protagonista dell’incontro intitolato Visioni. Castaldo (Napoli, 1950) si occupa con successo di divulgazione culturale, scrive per la Repubblica e conduce programmi per Radio3 Rai. Ha all’attivo anche la conduzione di diversi e popolari format di ambito musicale, tra cui Lezioni di rock. Viaggio al centro della musica, Playlist, Back2Back e nondimeno le dirette radiofoniche di alcune recenti edizioni del Festival di Sanremo. Nel suo Visioni, prendendo le mosse dalla serie dei vinili esposti in mostra, Castaldo affronterà il tema del connubio tra arti visuali e musica, per poi riflettere sulle collaborazioni che hanno visto nascere artwork analoghi a quelli banksyani, come nei casi italiani di Andrea Pazienza per Roberto Vecchioni, o di Milo Manara per Riccardo Cocciante, sino a celeberrimi esempi d’oltreoceano, come Andy Warhol per i Velvet Underground o Tanino Liberatore per Frank Zappa.

Incontro Visioni con Gino Castaldo – sabato 25 febbraio h 18:00

accesso gratuito, previo possesso del biglietto d’ingresso alla mostra (intero € 12,00, ridotto € 8,00); i posti sono limitati, per cui è necessaria la prenotazione anticipata a [email protected]

L’evento è organizzato dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

Informazioni

Museo della Città di Livorno Piazza del Luogo Pio 19; 0586 824551

Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00. Sabato e domenica 10:00 – 22:00

Biglietti

€ 12,00 intero; € 8,00 ridotto; € 2,00 ridotto scuole

Info e prenotazioni: [email protected]

