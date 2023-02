Banksy. Un weekend tutto da vivere al Museo di Città tra visite, incontri a tema e musica

La prima settimana di marzo porta al Museo della Città un'importante collaborazione con l'Università di Pisa e l'ultimo dj set con i giovanissimi esperti di musica del The Cage

Venerdì 3 marzo si terrà un incontro a ingresso gratuito con Mattia Patti e Francesca Modugno dell’Università di Pisa dal titolo Il ruolo della chimica nella conoscenza e nella conservazione dell’arte pubblica urbana e il difficile rapporto tra arte pubblica e street art a Livorno: il caso di “Margini” (2008).

L’intervento di Patti e Modugno verte sul progetto Superstar (Sustainable Preservation Strategies for Street Art) e il ruolo della chimica nella conoscenza e nella conservazione dell’arte pubblica urbana. La street art è stata solo recentemente riconosciuta come un patrimonio culturale meritevole di studio e tutela. L’arte visuale nel contesto urbano, a causa della sua natura di libero accesso ed esposizione, è estremamente vulnerabile, e le strategie di conservazione e di fruizione sono tuttora lacunose.

Il progetto PRIN-2020 SUPERSTAR Sustainable Preservation Strategies for Street Art si pone l’obbiettivo di sviluppare linee guida innovative per la conoscenza e la conservazione di opere pittoriche pubbliche, con lo scopo di salvaguardare il significativo contenuto sociale e culturale ad esse associato nel contesto urbano nel quale si trovano. Il progetto mira all’ottenimento di procedure innovative di pulizia e di restauro, definizione dei migliori materiali da utilizzare, come protettivi con particolare attenzione alla loro durabilità, a nuovi metodi integrati di monitoraggio dello stato di conservazione delle opere.

Incontro con Mattia Patti e Francesca Modugno – Università di Pisa – venerdì 3 marzo ore 18:00 – Sala del Grande Rettile – ingresso gratuito; non è necessaria la prenotazione.

Sabato 4 marzo si rinnova l’appuntamento con la visita guidata in mostra delle ore 17:00.

Costo visita guidata – sabato sabato 4 marzo h 17:00 – biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8, più costo visita guidata € 2,50 a persona.

Info e prenotazioni: [email protected]

Domenica 5 marzo diversi appuntamenti si alternano all’interno e all’esterno del Museo. Sono in calendario numerose proposte pensate per tutti i target di pubblico.

Si comincia con le visite guidate in mostra a orario fisso (alle 11:00 e alle 16:00); si prosegue poi alle ore 15:00 con lo Street Art Tour con Uovo alla Pop (info e prenotazioni [email protected]).

La settimana si chiude ancora una volta all’insegna della musica grazie alla collaborazione tra Itinera e The Cage che porterà una nuova avvincente selezione a tema banksyano che farà ballare tutti i visitatori dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Costo visite guidate – domenica 5 marzo h 11:00 e 16:00 – biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8, più costo visita guidata € 2,50 a persona.

Info e prenotazioni: [email protected]

Costo dj set con The Cage – domenica 5 marzo h 17:00 – 21:00 – necessario il biglietto d’ingresso alla mostra; non è richiesta la prenotazione

Gli eventi della settimana sono organizzati dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture e con l’Università di Pisa, The Cage e Uovo alla Pop, Banksy Realismo Capitalista. An Unauthorized Exhibition Prodotta e organizzata da Comune di Livorno e Associazione MetaMorfosi. Dal 17 dicembre 2022 al 19 marzo 2023.

INFORMAZIONI

Museo della Città di Livorno, piazza del Luogo Pio 19.

https://www.museodellacittalivorno.it/; 0586 824551. Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00, sabato e la domenica 10:00 – 22:00

Biglietti

€ 12,00 intero, € 8,00 ridotto, € 2,00 ridotto scuole

INFO & PRENOTAZIONI: [email protected]

