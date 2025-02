Barbara Bonciani presenta il suo libro alla libreria Feltrinelli

Il 19 febbraio alle 17.30 alla libreria Feltrinelli in via di Franco, 12 Il Caffè della Scienza Nicola Badaloni di Livorno presenta il libro di Barbara Bonciani dal titolo “Portuali e marittime, perché no? La disparità di genere nei porti italiani” (Franco Angeli editore). All’incontro con l’autrice, Prof.ssa Barbara Bonciani, interverranno il Dott. Emiliano Carnieri (presidente del Caffè della Scienza N. Badaloni di Livorno) e la Comandante di lungo corso Luciana Mirella Cambiaso. A moderare sarà la Dott.ssa Elisabetta Cosci (Giornalista, coordinatrice CPO Ordine nazionale dei giornalisti)

