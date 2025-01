Barbara Bonciani presenta il suo libro

Si intitola "Portuali e marittime, perché no? La disparità di genere nei porti italiani" e la presentazione è in programma il 23 gennaio alle 16.30 nella Sala Conferenze del Palazzo del Portuale in via San Giovanni 13

WistaItaly e Compagnia portuale di Livorno presentano il libro di Barbara Bonciani dal titolo “Portuali e marittime, perché no? La disparità di genere nei porti italiani” Franco Angeli editore. L’incontro con l’autrice Barbara Boncianisi terrà il 23 gennaio alle 16.30 nella Sala Conferenze del Palazzo del Portuale in via San Giovanni 13. Sono previsti i saluti istituzionali di Luciano Guerrieri, Presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale e Luca Salvetti , Sindaco Comune di Livorno e gli interventi di:

Enzo Raugei, Presidente Compagnia Portuale Livorno

Costanza Musso, Presidente WistaItaly

Francesca Bernini, Docente Istituto Nautico Tecnico A. Cappellini

Angelica Malinconico, 1°Ufficiale di Coperta

Lavoratrice della Compagnia Portuale di Livorno

A moderare l’incontro sarà Silvia Meccheri, giornalista Telegranducato

