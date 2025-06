Barontini, in Fortezza Nuova la prima del monologo di Crestacci

Monologo dell’attore Michele Crestacci su Ilio Dario Barontini, diretto da Alessandro Brucioni, in collaborazione con l’Associazione Ilio Dario Barontini e con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Livorno, Teatro Goldoni e Hangar Creativi

Quest’anno la Coppa Ilio Dario Barontini sarà anticipata da una serata speciale per omaggiare l’eroe della Resistenza livornese, al quale nel 1966 la sezione “San Marco” del Partito Comunista Italiano dedicò la celebre gara remiera che tutt’oggi affascina i livornesi e non solo. Infatti, venerdì 13 giugno, il giorno prima della Coppa, la Fortezza Nuova ospiterà la prima di “Barontini”, un monologo dell’attore Michele Crestacci su Ilio Dario Barontini, diretto da Alessandro Brucioni, in collaborazione con l’Associazione Ilio Dario Barontini e con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Livorno, Teatro Goldoni e Hangar Creativi. Grazie alla sinergia e allo sforzo dell’Associazione e alla disponibilità della Fortezza, che ha fornito lo spazio, sarà reso omaggio a un grande uomo che ha scritto la storia della nostra città e più in generale del paese.

Si tratta di una drammaturgia scritta da Michele Crestacci e Alessandro Brucioni, che ha curato anche le musiche originali, con la produzione targata Mo-WanTeatro. Il monologo inizierà alle 21.30 e sarà un momento importante per capire l’importanza del vissuto di questo grande rivoluzionario, riviverne le gesta e capire il valore profondo della gara remiera a lui intitolata, che non è solo un bell’appuntamento di sport cittadino ma fonda le sue radici nei valori di antifascismo, democrazia e libertà. Grazie all’impegno dell’Associazione Ilio Dario Barontini e alla collaborazione tra Fortezza Nuova e Comune di Livorno, il monologo di Crestacci sarà a ingresso libero e gratuito.

Condividi:

Riproduzione riservata ©