Basco Rosso, da lunedì 3 aprile su Rai 1 la docu-serie girata anche a Livorno

Foto tratta dal comunicato dell'ufficio stampa Rai

Da lunedì 3 aprile, alle 23.35, per quattro appuntamenti. "Basco Rosso" è il racconto dell’addestramento per entrare in uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri

“Basco Rosso“, la docu-serie diretta da Claudio Camarca e prodotta da Groenlandia, andrà in onda su Rai 1, a partire da lunedì 3 aprile, alle 23.35, per quattro appuntamenti. “Basco Rosso” è il racconto dell’addestramento per entrare in uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri, gli Squadroni Eliportati Cacciatori, impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Per la prima volta in assoluto, e in esclusiva, le telecamere sono entrate nelle caserme dove gli aspiranti Cacciatori intraprendono questo duro e altamente professionalizzante percorso per il conseguimento della specializzazione.

Quattro settimane nella caserma del Tuscania a Livorno, sotto la guida di istruttori esperti per acquisire la compiuta padronanza di definite materie e di particolari e imprescindibili tecniche militari, e, al termine di questo primo ciclo addestrativo, solo i partecipanti selezionati raggiungono la Calabria e Vibo Valentia, alla base operativa situata all’interno dell’eliporto “Luigi Razza”.

Qui, agli istruttori del Tuscania, si aggiungono alcuni capisquadra Cacciatori di Calabria, e prende il via la seconda fase dell’addestramento: altre tre settimane dopo le quali è previsto il test finale, l’esame ultimo e dirimente per selezionare coloro che hanno superato il corso e possono fregiarsi della qualifica di Basco Rosso. Autore della docu-serie, insieme allo stesso Claudio Camarca, è Nicola Vicinanza, il produttore creativo Emanuele Cava e il montaggio è curato da Alessandro Lacialamella e Pierluigi Darino. Delegato Rai Mercuzio Mencucci. Per tutti gli approfondimenti aprire il link del NewsRai dedicato.

Condividi: