Basket, un talk show allo Chalet della Rotonda tra passato presente e futuro

Il Rotary Club Livorno ha organizzato per giovedì 7 settembre, allo Chalet della Rotonda, ore 21, un talk show sull’argomento “Tra passato, presente e futuro, il Rotary intervista i grandi uomini del basket livornese”

Per celebrare la palla a spicchi livornese, alla vigilia del derby di Supercoppa tra Libertas 1947 e Pielle, il Rotary Club Livorno, il più antico della Toscana, ha organizzato per giovedì 7 settembre, allo Chalet della Rotonda, ore 21, un talk show sull’argomento “Tra passato, presente e futuro, il Rotary intervista i grandi uomini del basket livornese”.

Alla serata parteciperà il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che è anche assessore allo Sport. Marco Ceccarini, oltre al sindaco Salvetti, si intratterrà con il presidente del comitato regionale di basket Massimo Faraoni, il delegato provinciale del Coni Gianni Giannone e due vecchie glorie del basket nostrano, Nedo Filoni, di area Pielle, ed Andrea Forti, di area Libertas. Tra il pubblico saranno presenti esponenti di spicco delle maggiori società cittadine e quadri tecnici. La serata sarà allietata da intermezzi musicali a cura del musicista Niccolò Corsaro.

Non mancheranno, sempre tra il pubblico, ex giocatori e personaggi che hanno fatto la storia della pallacanestro livornese.

