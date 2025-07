Battle of the Bands al Surfer Joe

Inconsapevole Records, in collaborazione con Surfer Joe, è orgogliosa di annunciare la Battle of the Bands. Sabato 12 luglio dalle 19 in poi nel giardino del Surfer Joe una serata unica, 10 band su 2 palchi, zero pause, zero soundcheck.

Ingresso: 10 euro — 1 euro per ogni band.

Line-up esplosiva: 7Years, Ratbones, All Fall Down, The Chromosomes, Cocks, Lillians, One Night Stand, Idont, The Banals, Teenage Bubblegums.

